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La reveladora frase de Paula Chaves sobre Zaira Nara tras su reencuentro y conflicto de años

En una nota con Puro Show, Paula Chaves rompió el silencio sobre su vínculo con Zaira Nara luego de recomponer las cosas.

29 may 2026, 13:06
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Paula Chaves y Zaira Nara
Paula Chaves y Zaira Nara

Paula Chaves salió a aclarar cómo está hoy su vínculo con Zaira Nara, luego de que una foto de ambas juntas en el lanzamiento de una marca en un shopping porteño desatara rumores de reconciliación. La conductora habló en Puro Show (El Trece) y fue directa: "No hay vínculo, no somos amigas, no hablamos por fuera de esto".

Chaves reconoció que hubo un acercamiento cordial en el evento y que el clima entre ellas mejoró con el tiempo, pero dejó en claro que eso no implica una vuelta a la amistad que supieron tener. "Nos encontramos en el evento. Está todo bien la verdad, me gusta poder laburar así y que no haya una cuestión tensa sobre si nos saludamos o no", señaló. Y agregó: "Muchas veces nos cruzamos en eventos, ahora hay buena onda y se dejaron cosas de lado. También pasó el tiempo, me parece que está bueno".

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Sobre la foto que se viralizó, explicó que fue algo espontáneo: "Nos saludamos, nos abrazamos. Nos pidieron una foto y nos la sacamos". Sin embargo, descartó que eso signifique una reconciliación real. "Es lo que dije yo siempre: hay diferencias, momentos distintos y la vida nunca sabe. Hoy no somos amigas, pero nos vimos en un evento y está todo bien", remarcó.

Y cerró dejando una puerta entreabierta: "No sé si las cosas pueden volver a ser como antes, uno nunca puede ser tajante con las cosas, los vínculos van cambiando y madurando".

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¿Cómo fue el reecuentro de Paula Chaves y Zaira Nara?

Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes en la inauguración de un local de Miniso en el shopping Dot, poniendo fin a años de enemistad. El momento fue registrado por Willy García Navarro, CEO de Multitalent —la agencia que representa a ambas—, quien publicó el video con el mensaje: "Diosas mis amigas. Las quiero".

El origen del conflicto nunca quedó del todo claro: circularon versiones que lo vinculaban a Facundo Pieres —exnovio de Paula que luego salió con Zaira— y también a la supuesta filtración de un mensaje privado de la China Suárez. Lo concreto es que durante años se ignoraban en los eventos.

El punto de inflexión llegó con la muerte de Moro, el perro de Chaves, que la acompañó casi 16 años. Zaira le escribió para acompañarla en ese momento y ese gesto abrió la puerta a una conversación pendiente.

El cara a cara se dio de manera inesperada en un local de una diseñadora que las dos frecuentan. "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás", reconoció Paula, aunque aclaró que todavía tenían una charla más profunda por tener.

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