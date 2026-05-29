La reveladora frase de Paula Chaves sobre Zaira Nara tras su reencuentro y conflicto de años

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¿Cómo fue el reecuentro de Paula Chaves y Zaira Nara?

Paula Chaves y Zaira Nara se mostraron juntas, abrazadas y sonrientes en la inauguración de un local de Miniso en el shopping Dot, poniendo fin a años de enemistad. El momento fue registrado por Willy García Navarro, CEO de Multitalent —la agencia que representa a ambas—, quien publicó el video con el mensaje: "Diosas mis amigas. Las quiero".

El origen del conflicto nunca quedó del todo claro: circularon versiones que lo vinculaban a Facundo Pieres —exnovio de Paula que luego salió con Zaira— y también a la supuesta filtración de un mensaje privado de la China Suárez. Lo concreto es que durante años se ignoraban en los eventos.

El punto de inflexión llegó con la muerte de Moro, el perro de Chaves, que la acompañó casi 16 años. Zaira le escribió para acompañarla en ese momento y ese gesto abrió la puerta a una conversación pendiente.

El cara a cara se dio de manera inesperada en un local de una diseñadora que las dos frecuentan. "Un broche de oro. Las cosas se acomodan y de repente te encontrás con personas cuando menos lo esperás", reconoció Paula, aunque aclaró que todavía tenían una charla más profunda por tener.