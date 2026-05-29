La nueva prueba del abuelo de Agostina Vega que compromete al principal acusado

A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, el abuelo de la adolescente de 14 años aseguró que es su nieta a quien se ve en las cámaras de seguridad, ingresando en el domicilio del principal acusado Claudio Barreliel.
A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, su abuelo materno apuntó contra Claudio Barreliel y descartó la versión de un “plan de escape”.
El abuelo de Agostina apuntó contra el único detenido por la desaparición de su nieta en Córdoba.
A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, el abuelo de la adolescente de 14 años aseguró que es su nieta a quien se ve en las cámaras de seguridad, ingresando en el domicilio del principal acusado Claudio Barreliel.
“Es Agostina. Nosotros, la familia materna, la conocemos muy bien porque estamos 24/7 con ella. Sabemos su forma de caminar, su forma de pararse, su movimiento de brazos, la forma de atarse el pelo”, aseguró este viernes Miguel, en diálogo con A24.
El hombre además sostuvo el buzo que aparece en las imágenes es el mismo que ella vestía al salir de su casa.
Respecto a las versiones que circulan sobre un presunto “plan de escape” que habría figurado en el estado de WhatsApp de la menor, Miguel desacreditó totalmente esa hipótesis.
“Ella nunca hizo una travesura, no es de las que se escapan como a veces hacen los chicos. Nunca, nunca hizo algo como esto”, sentenció, poniendo en duda la veracidad de aquel mensaje y aclarando que, tras hablar con el novio de Agostina, el joven se encontraba “conmocionado” y sin planes de huida. Para la familia materna, la joven no se fue por voluntad propia, sino que fue víctima de una inducción externa.
El abuelo centró todas sus sospechas sobre Claudio Barreliel, el hombre que estuvo con Agostina antes de su desaparición. “La verdad que no sé cómo fue manipulada o inducida a hacer todo esto, pero para mí el único sospechoso es esta persona”, afirmó Miguel.
Durante la entrevista, no ocultó su indignación y calificó al hombre de manera rotunda: “No me puedo meter en la cabeza de este enfermo. Manipuló para llevarse a mi nieta porque, la verdad, para mí es un enfermo”, indicó.
Por último, Miguel también descartó cualquier involucramiento del padre biológico de la menor, de quien sostuvo que se encuentra “destruido”, y del entorno cercano de amigos, focalizando el reclamo de justicia exclusivamente en el accionar de Barreliel.