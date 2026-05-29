La nueva prueba del abuelo de Agostina Vega que compromete al principal acusado

“Ella nunca hizo una travesura, no es de las que se escapan como a veces hacen los chicos. Nunca, nunca hizo algo como esto”, sentenció, poniendo en duda la veracidad de aquel mensaje y aclarando que, tras hablar con el novio de Agostina, el joven se encontraba “conmocionado” y sin planes de huida. Para la familia materna, la joven no se fue por voluntad propia, sino que fue víctima de una inducción externa.

El abuelo de Agostina apuntó contra Barreliel, el principal acusado de la desaparición

BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA: "LA NENA DEL VIDEO ES ELLA"- EL ABUELO DE LA MENOR APUNTA A BARRELIER BÚSQUEDA DE AGOSTINA VEGA: "LA NENA DEL VIDEO ES ELLA"- EL ABUELO DE LA MENOR APUNTA A BARRELIER

El abuelo centró todas sus sospechas sobre Claudio Barreliel, el hombre que estuvo con Agostina antes de su desaparición. “La verdad que no sé cómo fue manipulada o inducida a hacer todo esto, pero para mí el único sospechoso es esta persona”, afirmó Miguel.

Durante la entrevista, no ocultó su indignación y calificó al hombre de manera rotunda: “No me puedo meter en la cabeza de este enfermo. Manipuló para llevarse a mi nieta porque, la verdad, para mí es un enfermo”, indicó.

Por último, Miguel también descartó cualquier involucramiento del padre biológico de la menor, de quien sostuvo que se encuentra “destruido”, y del entorno cercano de amigos, focalizando el reclamo de justicia exclusivamente en el accionar de Barreliel.