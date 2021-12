Del "Maracanazo" a las grandes despedidas: las 10 mejores frases del deporte de 2021

El mundo deportivo no se detuvo un segundo y sus protagonistas dejaron varias frases que nos hicieron vivirlo con la misma intensidad que ellos lo hacen. De boca de sus protagonistas, 10 frases que resumen este 2021 que ya está llegando a su fin.

10. Luis Scola: "Me voy feliz, me voy orgulloso, pero por sobre todas las cosas me voy en paz"

De esa forma, Luis Scola cerró su impresionante historia con la Selección Argentina de básquet. El basquetbolista no solo es reconocido por su historial ganador, sino por su amor y entrega a la camiseta albiceleste. Su último partido profesional fue en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, contra Australia, un rival que lo aplaudió de pie cuando el entrenador Sergio Hernández lo sacó de la cancha para que reciba el homenaje que merecía. Tal cual se expresó en su momento: “Se retiró una leyenda”.

9. Facundo Campazzo: “Mi sueño era jugar en la NBA; ahora quiero competir y mantenerme acá muchos años”

El cordobés que conquistó Europa con la camiseta del Real Madrid llegó a la NBA, la prestigiosa liga estadounidense, siendo una de las apuestas que cumplió con creces con los objetivos propios y ajenos. Facu Campazzo, que se puso la camiseta de los Denver Nuggets, logró hacer que los argentinos volvamos a mirar ilusionados la NBA.

8. Delfina Pignatiello: "Me decían fracasada de mierda y yo me lo creía"

Delfina Pignatiello, la joven nadadora olímpica argentina contó, en una charla TED que se viralizó a través de YouTube, el conflicto que le generó la popularidad que ganó gracias a su gran desempeño y las redes sociales.

"Los primeros roces con la fama eran divertidos y los podía controlar, incluso me di cuenta que podía motivar a otras personas. Pero como todo, hay un lado B y toda esa energía y adrenalina que vamos sintiendo los adolescentes a medida que vamos creciendo, en mi caso se convirtió en un tsunami de miradas y llegó un punto que no había manera de controlarlo mientras yo me ahogaba", expresó la nadadora.

7. Simone Biles: "A veces siento como si tuviera el peso del mundo sobre mis hombros"

Tokio 2020 dejó al descubierto la gran exigencia a la que se exponen los atletas olímpicos. En ese aspecto, la gimnasia estadounidense Simone Biles, quien era señalada como como una de las grandes figuras de dicha competencia, expresó: "Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”.

6. Carlos Tevez: "Mi sangre no es roja; será siempre azul y amarilla"

A mediados del 2021, tres meses después de la muerte de su padre, Carlos Alberto Tevez se despidió de Boca Juniors y, si bien dejó abierta la posibilidad de seguir jugando en el exterior, no volvió a hacerlo de forma profesional.

Entre lágrimas, mientras contaba la difícil situación que estaba atravesando tras el fallecimiento de su padre, aseguró que no estaba al nivel que se le exigía y, por ese motivo, “colgó los botines” de forma indeterminada. Desde ese momento, el Apache se dedicó a pasar tiempo con su familia, disfrutando de su esposa y sus hijas, alejado de las canchas. Hasta ahora…

5. Lionel Messi: "Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto"

El 2021 trajo una noticia que nadie esperaba: Lionel Messi se fue del Barcelona. En una conferencia de prensa que se transmitió en todo el mundo, Leo se despidió del club al que arribó siendo un niño y del que se fue siendo un hombre.

Después de varias idas y vueltas la Pulga arribó a París, donde se puso la camiseta del PSG, donde comparte plantel con varios argentinos y amigos, como lo son Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi.

El año tuvo varios altibajos para Messi, que lloró en Europa, pero sonrió en América.

4. Kun Agüero: "Primero está mi salud, me voy con la cabeza en alto"

A mediados de diciembre, y tras varios meses de incertidumbre, Sergio “Kun” Agüero hizo oficial su retiro del fútbol a los 33 años, ya que una afección cardíaca le impide hacer deporte de alta competencia.

En una conferencia de prensa donde estuvieron presentes sus familiares, compañeros y amigos, el Kun contó que, si bien hizo todo lo posible por volver a jugar, su corazón no se lo permite.

A fines de octubre, el delantero argentino tuvo que dejar la cancha tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. “La concha de su madre”, decía entre lágrimas el jugador que supo conquistar Inglaterra con la camiseta del Manchester City y que, en julio, levantó la Copa América junto a su gran amigo Lionel Messi.

Ahora, el argentino se focalizará aún más en una de sus grandes facetas: los eSports.

3. Lionel Messi: "Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio"

El 10 de julio fue un día histórico para la Selección Argentina que, de la mano de Lionel Messi, venció a Brasil en el Maracaná, conquistó la Copa América y cortó con una racha de 28 años sin títulos.

Esta conquista no solo fue un logro deportivo para el seleccionado albiceleste, sino que fue el sueño cumplido de Lionel Messi y de cada uno de sus fanáticos que deseaban verlo levantar una copa con la Selección de su país.

Después de varias finales perdidas, de ser cuestionado y criticado, la Pulga se consagró campeón con la albiceleste y emocionó a todos los que lo vieron llorar de felicidad después de cumplir uno de sus objetivos más anhelados.

2. Marcelo Gallardo: "Elijo seguir estando"

A principios de diciembre, Gallardo puso fin a la incertidumbre y confirmó su continuidad como entrenador de River para 2022. El ídolo millonario convocó a una conferencia de prensa de manera sorpresiva días después de ganar la Liga Profesional para darles el regalo adelantado de Navidad a los hinchas del Millonario.

La frase con la que confirmó su continuidad en el cargo fue reproducida por todos los hinchas de River que también la inmortalizaron en banderas y camisetas: "Elijo seguir ganando".

1. Dibu Martínez: "Mirá que te como, hermano..."

Si te pidiera que, “sin repetir y sin soplar”, me dijeras una frase que representa la Copa América 2021, sin dudas, tu respuesta sería: “Mirá que te como, hermano…”

Y si, el Dibu Martínez, el arquero que sorprendió en la Selección Argentina nos regaló una frase que quedará grabada a fuego en la memoria de todas aquellas personas que vieron la tanda de penales entre Argentina y Colombia, en la cual el arquero se vistió de héroe y metió al seleccionado albiceleste en la final de la Copa América.

Damián Emiliano Martínez llegó a la Selección dirigida por Lionel Scaloni de forma sorpresiva y, sin lugar a dudas, se convirtió en una de las grandes figuras y hasta logró obtener el título de “ídolo”.

Hoy, su nombre se ve en las camisetas que visten pequeños arqueros que dan sus primeros pasos en los potreros y que sueñan con atajar igual que el hombre que, con sus habilidades y frases, se transformó en uno de los personajes del año y fue uno de los protagonistas de un hecho histórico: el “Maracanazo” argentino, ante Brasil.