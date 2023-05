El gesto de Palavecino que hizo estallar a los jugadores de Boca y generó la batalla en el Monumental

El gesto de Palavecino que hizo estallar a los jugadores de Boca

Palavecino fue uno de los más exaltados con el festejo del gol Millonario, salió corriendo y le gritó el gol en la cara a Chiquito Romero. Inmediatamente, el arquero de Boca lo fue a buscar y a él se sumaron otros jugadores del Xeneize.

Fue así como se generó un tumulto de jugadores y efectivos policiales que incluyó insultos, piñas y patadas. La gresca fue muy violenta y duró casi 15 minutos. Finalmente, Herrera decidió expulsar a siete protagonistas.

Los que vieron la roja fueron el propio Agustín Palavecino junto a Elías Gómez y Ezequiel Centurión (River) y Nicolás Valentini, Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández y Jorge Almirón (Boca).

Sergio Romero, tras la derrota de Boca y la decisión del árbitro: “Nos vamos perjudicados”

Sergio Romero habló en la conferencia de prensa en el estadio Monumental luego de la derrota del Xeneize. El arquero contó todo lo que sucedió en el campo de juego y se refirió a las decisiones del árbitro Darío Herrera. Así dejó en claro que su equipo se fue “perjudicado” por el penal que definió el partido.

Para el arquero, no fue penal, y en ese sentido expresó: “La jugada es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dijo que fue muy claro. Le dije que tenía el VAR, pero no lo consultó, se quedó con lo que el vio. Después, viendo la jugada, no es un penal cobrable, es una jugada normal de un partido donde hay un mínimo roce; no debió haber sido cobrado. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo llamó. Le pregunté al jugador de River si fue penal y él me dijo que lo tocó, pero si lo tocó, fue la canillera. Nos vamos perjudicados con el partido de hoy”.

También, dejó una frase muy polémica, relacionada también a la jugada del penal: “Si hubiese sido en el área de River, no se cobraba porque no fue un penal claro, no lo consultó con el VAR, no hay una patada en la que le mueva la pierna al jugador de River”.