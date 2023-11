Filtran la verdadera razón del portazo de Lionel Scaloni a la Selección

"Yo creo que a Scaloni le dolió que le hayan dicho ‘cobarde’, ‘cagón’, porque muchos medios kirchneristas tenían periodistas que estaban diciendo eso. Y eso le debe haber dolido de una manera impresionante. Lo querían ensuciar y embarrar con la elección y él no tenía nada que ver”, comenzó el comunicador, en su ciclo de Radio Mitre.

Embed Gentileza Radio Mitre.

“Me cuentan que el propio Scaloni se habría sentido muy incómodo al ver lo que pasó con el equipo. Esto de que fueron a defender a la gente, y de ahí decidieron no jugar, y después jugar. El sintió que se olvidaron de él, porque no fue una decisión con él, ni que él decidió no jugar y después jugar. Los jugadores lo dejaron a un costado, no lo consultaron ni para una cosa ni para la otra”, aseguró, dando a entender que fue ese el motivo de sus declaraciones.

"En un momento de la declaración dice ‘estos chicos la ponen difícil’. Y entre medio de las alabanzas, se despedía. Pero aun no renunció. Se sintió ninguneado por los jugadores”, detalló.

“Además, es cierto que tiene una relación excelente con Macri. Vienen hablando mucho en los últimos días, él comparte lo de ‘no al populismo’ y choca mucho con Tapia por ese motivo. Se dice que Macri va a ir por la AFA”, cerró Feinmann.

Los planes de Lionel Scaloni tras poner en duda su continuidad en la Selección Argentina

Después de una intensa doble jornada de Eliminatorias, en la que la Selección Argentina cayó ante Uruguay en La Bombonera y obtuvo una histórica victoria ante Brasil en el Maracaná, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente del conjunto albiceleste.

"Necesito pensar qué voy a hacer. Argentina necesita un entrenador con todas las energías posibles", expresó el DT argentino, sorprendiendo a todo el mundo.

Ahora, el entrenador argentino regresará a su hogar en Mallorca, España, con el objetivo de descansar y evaluar su situación, sus sentimientos y las metas que tiene por delante. Scaloni mantendrá conversaciones con su círculo íntimo, su cuerpo técnico y algunos jugadores, para analizar su situación. Además, tiene previsto participar del sorteo de la Copa América de Estados Unidos 2024 que se realizará en diciembre.

A pesar de haber sorprendido a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con sus declaraciones, hay una sensación general en su entorno de que Scaloni probablemente continuará en el cargo.

Aunque sus palabras iniciales generaron desconcierto, los dirigentes confían en persuadirlo para que siga al frente del equipo. Claudio Tapia, presidente de la AFA, estaría dispuesto a viajar personalmente a Europa para convencerlo, especialmente una vez que hayan perdido intensidad las impactantes declaraciones después de la épica victoria en Río de Janeiro.

El incidente en Brasil parece ser un indicio del desgaste que Scaloni ha experimentado en relación con asuntos logísticos, como la organización de amistosos contra equipos poco competitivos y retrasos en el pago de premios. Además, la renovación de su contrato fue el resultado de una complicada negociación.