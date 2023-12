Antonela Roccuzzo mostró el exigente entrenamiento de Lionel Messi en Miami

Este entrenamiento estuvo supervisado por el preparador físico de la familia, el famoso Bret "The Glute Guy" Contreras, y Antonela Roccuzo, su esposa, quien compartió las imágenes en Instagram con el lema: "Así se empieza el lunes".

Aunque Messi tiene tiempo para ponerse en forma, su regreso a los entrenamientos con Inter Miami está programado para el 10 de enero de 2024. Antes de eso, conocerá a sus rivales en la Copa América 2024 y regresará a Argentina para celebrar la Navidad y el Fin de Año en su Rosario natal, como es su costumbre.

VIDEO | El entrenamiento de Lionel Messi en Miami

La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos los argentinos

Lionel Messi abordó nuevamente el tema de su participación futura en la Selección Argentina, especialmente en el Mundial de 2026. Tanto los hinchas como sus compañeros mantienen la esperanza de verlo luciendo la camiseta celeste y blanca en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Qué dijo el capitán del conjunto albiceleste al respecto?

"El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar. Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario: ahora quiero estar acá más que nunca porque después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy que estamos viviendo un momento especial que no había vivido nunca con la Selección Argentina quiero disfrutarlo. Disfruto venir a la Argentina, estar acá. Me siento bien dentro del grupo, lo disfruto. Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo", explicó Messi.

Además, el astro rosarino declaró: "No pienso en el Mundial ni tampoco digo 100% que no voy a estar porque puede pasar de todo. Por edad y por situaciones, lo más normal es que no esté. Después se verá hasta dónde. Capaz que nos va bien en la Copa América y se da todo para que sigamos. Capaz que no, qué sé yo. No puedo decir si sigo o no, pero siendo realista, es difícil".

A continuación, Messi, aseguró: "Lo dije varias veces y es una realidad, intentaré competir siempre al máximo y soy el primero en saber cuándo puedo estar y cuándo no. Soy consciente también de que me fui a una liga menor, pero pasa mucho por lo personal y la manera de afrontarlo y de competir de uno".

Luego, puntualizó en la Selección: "Mientras me sienta que estoy bien y pueda seguir aportando, lo voy a hacer. Hoy en lo único que pienso es llegar bien a la Copa América y poder disputarla. Pelearla otra vez como hicimos siempre, tratar de ser campeones".