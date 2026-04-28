Andrea Rincón contó por primera vez detalles privados de su encuentro con Messi: "No miento"

Andrea Rincón bancó su relato y afirmó que el futbolista no estaba en pareja con Antonella Roccuzzo: "La verdad es que es real, él no estaba con Antonella, es lo único que voy a decir, no le fue infiel a Antonella. No estaba porque lo sé. Me habían llamado muchos periodistas, así que no mentí, no miento, no le fue infiel, no estaba con ella".

Martín Cirio le consultó por un particular detalle del futbolista en la intimidad: “¿Tiene un lindo cul... no?“, y Rincón entre sonrisas comentó: ”Sí“.

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Andrea Rincón reveló por qué se peleó con Julieta Ortega

Andrea Rincón habló además del final de su amistad de años con Julieta Ortega, quienes eran inseparables y se terminaron distanciando definitivamente y derivó en algunos problemas de salud que enfrentó después.

"Lo de Juleta me dolió mucho, eso todavía lo estoy sanando. De hecho, en un momento termino internada porque me llaman cuando yo me desvinculo de un trabajo que teníamos juntas. Yo seguía siendo socia y estaba a mi nombre. No cobré un mango, obviamente, porque cuando fui le dije: 'Mirá, lo único que quiero es tu amistad, así que esperemos a que pase el tiempo. No quiero nada de esto'", comenzó la actriz en charla con Martín Cirio.

"Y cuando me llama por teléfono una abogada de alguien que había participado en el programa diciéndome que si por favor podía ayudarla porque no le querían sacar unas cosas de una persona que había participado en el programa que quería borrar. Yo me cago toda, digo: 'Lo único que me falta es que no cobre un peso con esto, dijeron tres temporadas con algo'. Yo me fui de ese programa y ahí fue donde empezaron a estar más las rispideces", continuó su relato.

Y recordó sobre el inconveniente con quien era su amiga: "Me llama una abogada de una actriz que participó ahí y cuando yo empiezo a escuchar los audios, empiezo a escuchar un montón de cosas que esta chica dice: 'Yo no quiero ir contra ellos porque son muy poderosos. Mirá, esto que le hicieron Andrea'. Ahí me baja la presión y a la semana caigo internada con un dolor muy fuerte en la espalda que no se me iba. Me llama una persona y me dice: 'Mirá que no tenés que pagar nada'. Yo me pregunté: '¿Cómo yo no tengo que pagar nada?' Si yo te estoy dando los derechos de algo que es mío. Te lo estoy dando yo gratis. Todo era como una cosa de locos. Así que cedí los derechos para que no me hagan ningún tipo de problema".

"Fue como una rotura muy grande de corazón y todavía no me animé a sentarme a decir: 'Che, pasó esto, esto y esto, me enteré de esto, de esto y de esto'. No me gustó que lo haya hecho público. Para la gente es como si ella me hubiese ayudado y yo sería como una ingrata y no hay nada más lejos. Yo le dejé un programa que no cobré un mango y me fui de una manera horrenda. Entonces, digo:'¿Para qué hacés público algo que no hace falta?' ¿Por qué no venís y me hablas a mí? ¿Cuántos años de amistad tuvimos?", cerró conmovida por el quiebre en su amistad con Julieta Ortega.