La frase de Lionel Messi sobre el Mundial 2026 que ilusiona a todos los argentinos

"El tiempo dirá si estoy o no. Es una realidad que voy a llegar con una edad que normalmente no me dé para jugar el Mundial y por eso dije que no creía que iba a estar. Parecía que después del Mundial ya estaba todo y me retiraba, y todo lo contrario: ahora quiero estar acá más que nunca porque después de haber pasado tantos años sufriendo, hoy que estamos viviendo un momento especial que no había vivido nunca con la Selección Argentina quiero disfrutarlo. Disfruto venir a la Argentina, estar acá. Me siento bien dentro del grupo, lo disfruto. Hay un grupo muy unido, muy sano el cual disfruta de estar junto. Quiero aprovechar de todo eso sin pensar en dos o tres años que en el fútbol es muchísimo", explicó Messi.