Boca apunta alto: el fichaje que sacudiría el mercado pensando en la Copa Libertadores

"La propuesta consiste en adquirir los derechos del jugador, ofreciéndole un contrato con una suma significativa de dinero, similar a la que se rumorea que le hizo Botafogo (3,2 millones de dólares). El objetivo sería fichar al jugador y hacerlo jugar en uno de los grandes clubes de Argentina antes de llevarse nuevamente al fútbol español. El grupo de empresarios aportaría los fondos y se los entregaría a Boca Juniors", aseguró el corresponsal.

Hernández Bonnet también dijo que "el problema radica en la comunicación con James. Según mi fuente, no han podido contactarlo; incluso intentaron comunicarse con sus tíos, pero no han respondido. Si James responde la llamada, podrían entablar una conversación y llegar a una acuerdo con el jugador. Se habla de un contrato por tres años. El gran esfuerzo económico proviene de los empresarios, no de Boca Juniors". En caso de concretarse, sería el traspaso más destacado del año.

Hasta el momento, ni Boca Juniors, cuyo Consejo de Fútbol está encabezado por Juan Román Riquelme, ni el propio James Rodríguez han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la noticia ya ha generado gran expectativa tanto en Argentina como en Colombia, ya que James es considerado uno de los jugadores más destacados de su generación y su posible llegada al equipo xeneize sería un evento importante para el fútbol argentino.

Cuál es el presente de James Rodríguez

Con 31 años, James Rodríguez rescindió de común acuerdo su contrato con Olympiacos a fines de abril, cuando aún le restaban seis fechas al torneo griego. Antes de eso, el colombiano pasó por Al-Rayyan y Everton, donde tampoco llegó a finalizar sus vínculos.

La carrera del número 10 comenzó en Envigado y continuó luego en Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich, para luego seguir en el fútbol inglés, el asiático y su reciente experiencia en Grecia.