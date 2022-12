Se perdió de conocer a Messi y se hizo viral

“Estuvieron un rato en la vereda de enfrente, ellos dos solos (su mamá y la pareja). Messi salió, les hizo una seña para que se acercaran y ellos, confites, pasaron. Lionel es lo más grande que hay”, relató el que pudo ser protagonista de esta situación.

https://twitter.com/felascocco/status/1607507655249068034 Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a funes a hacer un tramite, no podía y terminó en la casa de Dios.

El literal falte a la escuela y vino Messi. pic.twitter.com/MXplJVi75i — Fela (@felascocco) December 26, 2022

Fela aseguró que “nunca me lo voy a perdonar” por haberle dicho que no podía acompañar a su mamá, aunque todavía guarda alguna esperanza: “Ya lo voy a conocer”. También se puso contento, a pesar del dolor que siente: “La alegría de que mi vieja lo haya visto tapa mi tristeza de no verlo”.

Durante las primeras horas de la tarde del lunes, la madre de Fela compartió una foto llamativa en su instagram: Lionel, Antonela (descalza), su pareja y ella misma. “Naaaaa. No lo puedo creer”, le contestó el hijo, absolutamente arrepentido y sorprendido.

La habtitación de Messi en Qatar será un museo

Desde Twitter, confirmaron la medida: "Será un museo en miniatura". La habitación B201 fue la que utilizó el delantero del PSG y gran figura del equipo de Scaloni. Durmió solo durante toda la estadía, menos en la previa de la final, donde el Kun Agüero, su amigo e histórico compañero de concentración, durmió con él.