El gesto de la mamá de Lionel Messi que le cambió la vida a una argentina

Maitena, en una nota al canal TN, contó su historia donde admitió que hasta último momento pensó en suspender el viaje.

“Yo estaba muy mal. No me quería levantar de la cama, bajé mucho de peso y no quería que nadie me hablara”, expresó.

Y agregó: “Estaba tramitando la visa y quise suspenderlo, pero mi papá y mi mamá habían hecho un gran esfuerzo y eso pesaba en mí”.

El gesto de la mamá de Lionel Messi que le cambió la vida

El relato de la joven entrerriana llegó hasta Celia, la mamá de Lionel Messi, en vísperas de la final.

María Sol, la hermana del astro argentino, se comunicó con ella a través de Instagram. “Mi mamá leyó sobre vos en algún medio de Argentina. ¿Me podrías pasar un número para que se pueda contactar con vos?”, le escribió.

Después de un rato, el esperado llamado llegó. “Hola Maitena! Soy Celia, la mamá de Leo. Leí sobre vos y me conmovió. ¿Tenés entrada para mañana?”, preguntó.

Maitena hasta ese momento no había conseguido el pase para Argentina-Francia. Tras compartirle telefónicamente su historia, Celia le avisó que tenía una entrada para ella y coordinó entregársela a través de Rodrigo, el hermano de Lionel, con quien hasta se sacó una foto. “A esa altura ya no sabía qué más hacer”, expresó la chica en un posteo.

“Este viaje se convirtió en un viaje donde yo quería sanar, conectar conmigo devuelta porque en Argentina estaba muy mal”, confesó.

Y finalizó: “Aunque convivo día a día con el dolor, creo que logré lo que vine a buscar”.