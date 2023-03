Sin embargo, esa no fue una buena experiencia para el ex-Eagle, quien recordó la primera sesión: "Fue aterrador. El camarógrafo era un irlandés grande y calvo, daba bastante miedo, tuve que sacar mi pene delante de él. Era como un piso laminado, y yo estaba desnudo y sudando, y me estaba resbalando en mi propio sudor. Tuvimos que seguir grabando, seguí resbalándome por el piso, tuvieron que seguir limpiando el piso, yo era solo un desastre que goteaba", contó en el podcast Anything Goes con James English.

Dejó el fútbol para ser actor porno y se arrepintió: "No es tan bueno"

"La gente solía decirme, 'lo estás haciendo todo de todos modos', porque sabían que solía acostarme con chicas. Yo era jugador, y me decían, 'es mejor que te paguen por eso'. Pero no fue hasta que tuve la confianza para hacerlo, que me di cuenta de que era completamente diferente", explicó.

Luego, se mostró arrepentido de su elección: "Cuando estaba en Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber ganado mucho más jugando al fútbol. Yo también solía luchar, tal vez eso podría haber ido a alguna parte. Era bueno en ambas cosas, pero siendo una estrella porno, pensé que sería igual de bueno. Pero no es tan bueno como la gente piensa".