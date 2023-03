Un futbolista argentino aceptó vestir la camiseta de España: "La defenderé con alma y vida"

"Estoy muy feliz de integrar la lista previa. Sigo trabajando día a día, no me desespero y, si me toca, estaré muy orgulloso de defender la camiseta de España", indicó el futbolista nacido en Rosario y nacionalizado español.

Chimy Avila 2.avif Chimi Ávila se pondrá la camiseta de la selección española. (Foto: AFP)

Y agregó: "Siempre lo digo que la defenderé con alma y vida (camiseta española). Es el país que me arropó y que mi familia se siente feliz y aprendió a vivir sin miedo aquí y yo soy una persona muy agradecida".

Avila, de 29 años, inició su carrera en Tiro Federal de Rosario y, luego, jugó para San Lorenzo, antes de recalar en España, donde jugó primero para Huesca y, luego, en Osasuna, donde alcanzó su mejor versión.

La tragedia familiar que marcó a Chimy Ávila en Rosario

A comienzos de 2020, tres integrantes de su familia fueron asesinados. Sobre esa situación, el jugador recorsó: “Nos llamaron para darnos la noticia de que habían matado a mi cuñadito, de 20 años, a su mujer y a la nena de un año. A los tres, con una ametralladora, desde una moto. En el barrio".

"Me tocó despedirlos por una videollamada, con ellos en el cajón. La única que pudo viajar fue mi mujer, que tuvo que vestir a la sobrina de un año dentro del ataúd y a su hermano, claro. Eso a nosotros nos pegó muy duro. Nos ha cambiado la vida totalmente, porque era como nuestro hijo”, reflexionó el delantero de Osasuna.

Los jugadores argentinos que vistieron la camiseta de España

Mariano Pernía España.avif Mariano Pernía llegó a disputar el Mundial de Alemania 2006 con la camiseta de España. (Foto: Archivo)

El último caso similar al de Ávila es el de Mariano Pernía, que llegó a disputar el mundial 2006. Otros ejemplo es el de Juan Antonio Pizzi, aunque el de Alfredo Di Stefano es el más mítico y conocido de toda la lista.

El salida de River e ídolo del Real Madrid llegó a vestir la albiceleste entre 1947 y 1948, aunque luego tomaría la decisión de conseguir la nacionalidad española y así vestir la camiseta de aquel país desde 1956 a 1962. Ahora, podría sumarse un nuevo integrante a la lista en caso de que Chimy quede convocado.