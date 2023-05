Durante el pasado Mundial, la Selección Argentina fue beneficiada con penales en partidos contra Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia. De estos, Messi convirtió goles en todos, excepto uno que fue atajado por Wojciech Szczsny en el encuentro contra Polonia en la tercera fecha del grupo C.

image.png Dura crítica de un ex futbolista uruguayo contra la Selección: "Fueron ayudados para ser campeones del mundo"

Lugano no se limitó a criticar a la Selección Argentina, sino que también cuestionó al arbitraje y al VAR en general. Hizo especial mención al polémico penal a favor de River Plate contra Boca Juniors en el último Superclásico: "Desde que se introdujo el VAR, se le ha dado un poder excesivo al árbitro para interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno, y creo que el fútbol se convierte en un caos. Le dije esto al pelado Pierluigi Collina durante el Mundial, incluso con algunas palabras malsonantes, por lo que nos hizo a nosotros. Esto también ocurre en Argentina. ¿No vieron el penal de Boca contra River? También sucede en Brasil...".

Lugano considera que la implementación del VAR por parte de la FIFA es un movimiento puramente político para demostrar transparencia, pero argumenta que el tema de las manos es un despropósito: "Si la pelota toca un dedo en el punto del córner, cobran penal y ganas un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, solo los dirigentes que nunca jugaron al fútbol", criticó con dureza.

Finalmente, el exdefensor uruguayo lamentó la falta de acción por parte de los jugadores frente a estas situaciones: "Lo que me preocupa es que los jugadores no se movilicen para expresar su opinión. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una tontería como esta. Se decide un campeonato, el futuro de un jugador o de un entrenador. El VAR genera más dudas que justicia en el fútbol. Obliga al árbitro a intervenir en jugadas estúpidas e intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. No vamos a hablar de lo Mundial de Qatar porque es una vergüenza".

Lugano enfatizó su preocupación por la falta de acción por parte de los jugadores en la defensa de estas situaciones y sus consecuencias: "Lo que me preocupa es que los jugadores no se movilicen para expresar su opinión. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una tontería como esta. Se decide un campeonato, el futuro de un jugador o de un entrenador". El exfutbolista uruguayo instó a los jugadores a alzar la voz y tomar medidas para evitar que situaciones controvertidas influyan en los resultados.

Para Lugano, el VAR ha generado más dudas que justicia en el fútbol debido a su implementación defectuosa y su impacto en el juego. Considera que la FIFA ha cometido un grave error al otorgar un poder excesivo al árbitro y permitir interpretaciones subjetivas en cada momento del partido. Lugano criticó en particular la forma en que se manejan las situaciones de mano en el fútbol y cómo pequeños contactos pueden conducir a decisiones que pueden cambiar el curso de un partido.

El exdefensor uruguayo también hizo referencia al polémico penal entre River Plate y Boca Juniors en el último Superclásico argentino. Lugano señaló que el VAR y las decisiones arbitrales controvertidas no se limitan solo a Argentina, sino que también se observan en otros países, como Brasil.

En conclusión, Diego Lugano expresó su descontento con el arbitraje actual y el VAR, señalando que la Selección Argentina fue "ayudada" en su camino hacia la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Además, hizo un llamado a los jugadores para que tomen una postura y defiendan la justicia en el fútbol, evitando que decisiones polémicas afecten el desarrollo de los partidos y el destino de los equipos.