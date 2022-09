En medio de la celebración, los aficionados de la Universidad Católica arrojaron el artefacto explosivo al arquero desde la tribuna, y al explotar, el arquero se cayó al piso aturdido.

Parra, de 22 años, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, y el encuentro de la liga chilena fue suspendido. Horas después, se conoció la noticia de que el arquero había sufrido un trauma acústico agudo y que presentaba mareos constantes.

A través de un comunicado publicado en Twitter, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile condenaron los hechos. Además, hicieron un llamado de atención a las autoridades de ese país.

arqueroudechile.jpg

“Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras ¿Qué esperamos, que muera un jugador?“, indicó el sindicato.

Por otra parte, y pese a que la U pedía que se diera por finalizado el encuentro, con el paso azul a semifinales de la Copa Chile, la Federación de Fútbol decidió, por mayoría de la ANFP, que el duelo deberá reanudarse y disputarse a puertas cerradas.