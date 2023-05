El gran premio de Martín Demichelis al plantel de River tras ganar el Superclásico

El Millonario recién volverá a jugar el próximo domingo, a las 21.30, cuando visite a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 16 de la Liga Profesional.

Martín Demichelis, exclusivo: "No creo que esto sea un éxito porque todavía no ganamos nada"

El día después del triunfo de River ante Boca en el Superclásico, el técnico millonario, Martín Demichelis, dialogó este lunes en exclusiva con Radio La Red AM910 y reconoció la felicidad que siente por el logro. Sin embargo, pidió prudencia en medio de la euforia y aseguró que lo hecho no puede considerarse un éxito "porque todavía no ganamos nada".

"¿Cómo convivo con el éxito? Considero, como vivo la profesión, que esto es un día a día, ni siquiera partido a partido. El tiempo libre lo paso con mi familia y si no, trabajando. No me distraigo en esto de estar conviviendo con una situación del presente, como que estamos ganando. No me detengo en eso porque tengo que ir en busca del próximo partido", planteó Demichelis en una entrevista con el programa López 910.

"Dije abiertamente que no tengo redes sociales. Entonces convivo con los WhatsApp de mis amigos, de la familia, de gente conocida, que me trasmiten su alegría o apoyo en momentos duros como fue el partido con Fluminense. No convivo con lo bueno ni con el éxito, y a esto yo no lo denomino éxito porque todavía no ganamos nada, absolutamente nada, más que partidos. Y tampoco convivo con las críticas", agregó.

Por otro lado, Demichelis destacó la unión del grupo y, en ese sentido, afirmó que "el desahogo fue el fiel reflejo de lo que estamos viviendo, percibimos las buenas energías de la gente".

"Los jugadores fueron a saludar a los cuatro costados de la cancha. Lo defino con una palabra: armonía. Tenemos una unión muy fuerte desde el respeto, aprecio y sentido de pertenencia. Ayer (por el domingo) era la presentación de este estadio maravilloso ante un clásico. No soy quién para ponerlo en un podio mundial, pero sin dudas es de los más importantes. Sabíamos de la importancia de ganar el superclásico", expresó.

River ganó el Superclásico: qué partidos se le vienen

Luego de ganar 1-0 el Superclásico ante Boca por la fecha 15 de la Liga Profesional, en el Monumental, con un tanto de penal de Miguel Borja, River deberá cambiar el chip y pensar en lo que serán duelos decisivos de cara a lo que resta del torneo, en el que el Millo se mantiene como único puntero, y también en la Copa Libertadores, competencia en la que buscará levantarse.

En cuanto a la agenda del certamen doméstico, los dirigidos por Martín Demichelis deberán visitar a Talleres el domingo 14 de mayo a las 21.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, recibirá a Platense el domingo 21 de mayo a las 20.30 y visitará a Vélez en el José Amalfitani el lunes 29 de mayo desde las 21.30.

Por el marco internacional y antes de jugar contra el Fortín, River tiene un compromiso el jueves 25 de mayo, cuando tenga que viajar a Perú para visitar a Sporting Cristal desde las 21, en lo que será un partido crucial para definir quién se quedará con el segundo lugar y el acceso a los octavos de final.

