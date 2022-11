El impresionante llanto de Ángel Di María cuando recordó la Copa América

"Tengo miles de trofeos, pero creo que este era lo único que quería", fue la frase que lanzó 'Fideo' antes de emocionarse por completo cuando recordó lo que pasó en Brasil.

Netflix estrenará una serie sobre la Selección Argentina: cuándo se podrá ver

A tan solo 18 días del comienzo del Mundial Qatar 2022, no solo los hinchas y fanáticos del futbol de todo el mundo se van preparando dicho evento, sino que también lo hace Netflix.

El gigante del streaming estrenará una serie documental que emocionará a los simpatizantes de este deporte, pero sobre todo, a los argentinos.

“Sean eternos: campeones de América”, la producción de Netflix sobre el seleccionado argentino.

"Lo siento, pero te como, hermano. Mañana estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de la Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan", comunicó la plataforma a través de su perfil de Twitter.

Este proyecto mostrará el contexto histórico en el que llegó la selección a la Copa América de Brasil 2021, luego de siete finales perdidas desde 1993.

“Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo, creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, revela un Ángel Di María emocionado.

"Esta serie documental cuenta la historia de Lionel Messi y la Selección Argentina en la Copa América 2021. A través de entrevistas a jugadores, cuerpo técnico y leyendas del fútbol mundial, junto con imágenes exclusivas, da una mirada inédita de la consagración que terminó una racha de 28 años sin títulos y 7 finales perdidas", dice la descripción del tráiler oficial.

Asimismo, el fenómeno Messi dentro del fútbol mundial también es analizado por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

Esta emocionante producción se estrenará mañana, 3 de noviembre.