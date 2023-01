El insólito tuit viral que compara a Dibu Martínez con un personaje de Los Simpson

Durante los últimos días, los internautas, le encontraron un parecido al arquero de la Scaloneta. Durante los festejos que se desarrollaron en Buenos Aires, tras la consagración en Qatar, el Dibu lució un look veraniego, se mostró con su torso desnudo, una gorra, un trago en la mano y unos anteojos, lo que provocó que las redes sociales se hagan eco de ese momento y se generen los famosos memes.

Así fue como un usuario llamado Sebastián Vivarelli publicó en su cuenta del pajarito una imagen doble, donde se compara al Dibu con Poochie, el perro que acompañó a las caricaturas de Tomy y Daly en Los Simpsons. La aparición de este personaje fue bastante breve, aunque los seguidores de esta reconocida comedia recuerdan su historia, que finalizó con su desaparición debido a que su planeta lo necesitaba. Para entender el parentesco, el usuario estableció un punto en común con la gorra puesta hacia atrás y los anteojos de sol.

dibusimpson.jpg

El Indio Solari y la admiración por la Selección: elogios a Lionel Messi y al "psicópata divino" de Dibu Martínez

Con su particular estilo, el "Indio" Solari habló del Mundial ganado por la Selección Argentina en Qatar 2022. La figura estelar del rock argentino no dudó en rendirse ante los pies del capitán, Lionel Messi, y el arquero, Emiliano "Dibu" Martínez.

El legendario cantante de Los Redonditos de Ricota, y líder de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, mostró toda su devoción por la “Scaloneta” que conquistó la Copa del Mundo luego de 36 años.

En una charla con Marcelo Figueras, cuyo artículo fue publicado en El Cohete a la Luna, Carlos Solari afirmó: “Me parece lindo este quilombo. Me emocioné mucho el otro día. Percibí la polenta de un grupo de pibes que tiene hambre de justificarse la vida, con objetivos claros. Así se puede. Porque estaban unidos. Un grupo humano que tenía un proyecto que alentaba desde las entrañas. Ahí tenés la clave. Si no hay emoción, no pasa nada".

“Vi una alegría generalizada. Reunió una multitud incomprensible. Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo. Una magnitud épica y epopéyica. ¡No faltó ningún extra! Para mostrar una multitud parecida en El señor de los anillos, Peter Jackson tuvo que sacarle humo a las computadoras. ¡Una locura!”, confesó el cantante.