El Kun Agüero contó que ¡casi se olvida a su hijo en Qatar por festejar el Mundial!

El Kun y su alegría por alzar la Copa del Mundo y a Messi: "Si daba la vuelta terminaba en el hospital"

"Es pesada che, como seis kilos. La tuve 15 minutos y me dolía el brazo después. La de la Europa League pesa 15 kilos, una locura. Y la de Champions, ocho. Esa nunca la tuve, pero bueno, levanté la Copa del Mundo. Alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda. Cuando lo subí dije: 'Mierda. Pesa'. Encima sonaba 'Muchachos' y yo movía los hombros para que él saltara, pero me empezaron a agarrar unas puntadas en la espalda", reveló sobre el momento en que alzó a Messi.

"En un momento no podía más. No podía dar la vuelta ni en pedo. Si daba la vuelta, iba a terminar en un hospital. Él se dio cuenta porque lo miré, cruzamos miradas. 'Todo bien, sos campeón del mundo, pero me duele la espalda'. Y ahí se bajó. Andaba arrodillado después", añadió el íntimo amigo de La Pulga.

Por otro lado, habló de los excesos con el alcohol durante los festejos. " Tomé mucho, pero estaba sin comer, por eso me pegó. Éramos campeones del mundo. Si me pasaba algo que sea ahí en Qatar. En un momento, Leo se enojó y me dijo 'pará'. ¿Cómo pará? Somos campeones del mundo. Yo estaba tan bien, tan feliz, que creo que el corazón estaba perfecto. Y como estaba feliz, me pegó doble el alcohol, ja", aseguró.