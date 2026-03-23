Wanda Nara viajó a Japón, publicó fotos y desató un escándalo total con la China Suárez y Mauro Icardi

El viaje cobra especial relevancia porque Japón tiene un significado particular para la China Suárez. La actriz mantiene un fuerte vínculo simbólico con ese país, incluso reflejado en su alter ego en redes, “Sangre Japonesa”, en alusión a su abuela materna, Marta Mitsumori, descendiente de inmigrantes japoneses provenientes de la prefectura de Kochi. Sin embargo, hasta el momento, ella no ha visitado ese destino.

Además, según se había comentado a comienzos de marzo en el streaming La Posta, Mauro Icardi tenía intenciones de viajar allí junto a la actriz durante el Mundial, con el objetivo de cumplirle un deseo personal.

En ese marco, la aparición de Wanda en Japón, compartiendo imágenes del lugar, sumó un nuevo capítulo a una historia que sigue generando repercusiones y alimentando las especulaciones sobre el vínculo entre los protagonistas.

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¿Qué gesto de Verónica Lozano enfureció a Wanda Nara y reavivó la interna entre ellas?

El último domingo en Infama (América TV), Cora Debarbieri encendió la polémica al revelar un gesto que muchos interpretaron como una verdadera provocación de Verónica Lozano hacia Wanda Nara.

“Vamos a hablar de lo que sucedió el último viernes por la noche en Telefe. Wanda, de vacaciones, y mirá lo que pasaba el viernes: escenografía de MasterChef, entra divina Verónica Lozano para hacer un íntimo con los cuatro finalistas del reality”, relató la periodista, poniendo el foco en el contexto que no pasó desapercibido.

Y redobló la apuesta con una frase contundente: “Pero ya es una mojada de oreja impresionante porque ya no lo hace en otro estudio”. En el estudio, Marcela Tauro también opinó sobre la escena y destacó el look de la conductora: “Ay, aparte se puso todo”.

El punto que generó mayor incomodidad fue el lugar elegido para la entrevista: el mismo set de MasterChef, donde hasta ahora la única figura al frente había sido Wanda . “No gustó nada, porque Wanda sentía que ella tenía que darle el cierre final”, remarcó Debarbieri, dejando en claro el malestar.

Lo cierto es que la tensión entre ambas no es nueva. Tiempo atrás, cuando Wanda Nara publicó de manera anticipada una foto junto a Johnny Depp en los estudios de Telefe —justo antes de la entrevista que Lozano tenía pautada con el actor—, la reacción de la conductora fue de furia.

En este contexto, el trasfondo de la disputa suma un nuevo capítulo: Wanda y Verónica Lozano compiten por quedarse con la conducción de Bake Off este año. Y, con cada movimiento, la rivalidad entre ellas parece escalar un poco más.