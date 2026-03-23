El llamativo lugar que eligieron Adrián Suar y Rocío Robles para su cita romántica

Rocío Robles y Adrián Suar sorprendieron con una salida que dejó a todos hablando. Esta vez, la pareja eligió un plan distinto, cargado de complicidad y con un escenario que mezcla pasión futbolera y romance.
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Rocío Robles y Adrián Suar compartieron una salida especial que dejó ver complicidad y romance. ¡Mirá!
Rocío Robles y Adrián Suar sorprendieron con una salida que dejó a todos hablando. Esta vez, la pareja eligió un plan distinto, cargado de complicidad y con un escenario que mezcla pasión futbolera y romance.
La cita tuvo lugar en un espacio emblemático: la Bombonera. Allí, los esperó nada menos que Juan Román Riquelme, presidente del club, quien los recibió con calidez y hasta les obsequió camisetas de Boca. Entre risas, gestos cómplices y un palco privilegiado, la pareja disfrutó de una tarde que se alejó de lo convencional.
Las redes sociales se convirtieron en el mejor testigo de la jornada. Robles fue la primera en dar pistas, compartiendo un video en la cancha. Poco después, llegó la foto de ambos juntos, confirmando que la salida fue tan significativa como inesperada.
El contexto deportivo también sumó a la magia del momento: Boca venía de imponerse 2 a 0 frente a Instituto en la Liga Profesional, lo que generó un clima de euforia en las tribunas. La victoria del equipo se mezcló con la energía de la pareja, que disfrutó de un escenario cargado de emociones.
Fabián Mazzei visitó el estudio de Intrusos (América TV) y el no esquivó la polémica que protagonizó su pareja, Araceli González, cuando se quebró en la mesa de Mirtha Legrand al recordar su separación de Adrián Suar.
Mazzei explicó por qué decidió salir a respaldarla públicamente en ese momento. “Se me salió la chaveta. No me gusta cuando dicen bolude.. por no decir otra cosa. Entenconces ahí sí tengo que decir mi verdad y la que creo yo. Trato de aclarar y hay gente que te cree y gente que no”, expresó.
El intérprete fue más allá y describió cómo funciona el ambiente artístico cuando surgen rumores. “En este medio es así, nos conocemos mucho. Cuando hay alguien que habla y vos sabés que tiene todo un veraz atrás... Entonces mejor cuidate porque se me puede saltar la chaveta más y me voy de boca”, señaló con firmeza.
Ante la consulta de Daniel Ambrosino sobre qué fue lo que más lo molestó, Mazzei no dudó: “Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife. Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó y pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal”.
Por último, reveló que Araceli había pedido a la producción de Mirtha que editaran ese fragmento, pero no fue escuchada. “La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso. Son las reglas del juego, el tema que ella fue totalmente sincera y pasó eso”, concluyó.