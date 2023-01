Las fotos de El Kun Agüero junto a su novia y su hijo en Punta del Este: el llamativo detalle de su look

kun-aguero-punta-del-este.jpg

PrimiciasYa retrató a El Kun divirtiéndose en el agua con su hijo, Benjamín, fruto de su relación con su ex pareja, Gianinna Maradona.

Al salir del mar, el ex jugador lució su traje de baño favorito: un diseño exclusivo de la marca italiana Versace, que tiene un valor cercano a los 320 dólares.

Después de un buen rato en la playa, El Kun aprovechó para sacarse las ganas y jugar a la pelota con sus amigos.

Este año, aunque no estuvo en la Selección, el ex futbolista levantó la Copa del Mundo y celebró junto a Lionel Messi el triunfo histórico de la celeste y blanca en Qatar.

Crédito: RS Fotos.

¡Bombazo! El Kun Agüero vuelve a jugar al fútbol

El ex delantero de la Selección Argentina, El Kun participó, de forma online, en el Draft y sorprendió a todos al revelar que el jugador número 12 de Kunisports será él. Sergio Agüero mostró la camiseta, que combina rosa y negro a bastones verticales, y estuvo muy metido en la elección del plantel junto al entrenador, Martín Posse, ex atacante de Vélez y Espanyol.

“Voy a decir el jugador número 12. El Kun Agüero”, manifestó. “Estoy muy contento. En algunos o en varios partidos voy a estar yo para ver si podemos hacer algo. Me tengo que recuperar del gemelo, que lo tengo un poco tocado, pero ya me puse un fisio y me estoy preparando físicamente”, sostuvo el exfutbolista, que retomará la actividad.

“Quiero acumular un poquito más de goles de los que tenía”, declaró el Kun, quien adelantó que traerá a otras ex figuras del fútbol. “Elegimos solo un delantero porque sabemos que podemos tener muy buenos delanteros como jugador 12. Quiero decirles a los chicos que van a compartir con jugadores muy top. No voy a decir quiénes son, pero les garantizo que vamos a dar mucha pelea”, resaltó.