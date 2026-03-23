El beneficio se paga por cada hijo en edad escolar, desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En casos de discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se acredite asistencia educativa o tratamiento.

El monto fijado para este año es de $85.000 por hijo y se abona una sola vez. El objetivo es acompañar los gastos del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales escolares.

Por qué no se acreditó la ayuda escolar y cómo solucionarlo

Creditos_minima.jpg La ayuda escolar de ANSES depende de un requisito clave que impacta en el pago

El principal motivo por el que no se cobró la ayuda escolar es la falta de presentación del certificado. Este documento es obligatorio y debe estar validado para que el pago se habilite.

Si el trámite no se realizó o quedó pendiente, todavía es posible regularizarlo. ANSES permite completar la gestión durante 2026 y, una vez aprobado el certificado, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario.

En los casos donde el formulario fue rechazado, es necesario corregir los datos y volver a cargarlo. Si está aprobado, el plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días.

Cómo presentar el certificado escolar en ANSES paso a paso

Para completar el trámite, el organismo habilitó la gestión online a través de su plataforma:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

con CUIL y clave Dirigirse a la sección “Hijos”

Seleccionar “Presentar certificado escolar”

Generar el formulario correspondiente

Llevarlo a la institución educativa para su firma

Subir el documento completo al sistema

Este proceso es fundamental para destrabar el pago y asegurar la acreditación del beneficio.

Qué pasa si no presentaste el certificado a tiempo

La ayuda escolar no se pierde, pero deja de pagarse de forma automática si no se cumple con el requisito en plazo. El cobro queda sujeto a la validación del certificado.

Por eso, cuanto antes se complete el trámite, más rápido se libera el pago. ANSES recomienda verificar el estado de la documentación en la plataforma para evitar demoras.

Libreta AUH: el otro trámite clave que vence en marzo

Además de la ayuda escolar, ANSES recordó que existe un plazo límite para presentar la Libreta AUH, necesaria para cobrar el 20% retenido durante el año anterior.

El vencimiento fue fijado para el 31 de marzo de 2026. Quienes no completen este trámite antes de esa fecha pueden perder el acceso al monto acumulado.

Este formulario certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Su presentación habilita el cobro de sumas que pueden superar los $188.069 por hijo y montos más altos en casos de discapacidad.