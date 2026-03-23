La ayuda escolar de ANSES depende de un requisito clave que impacta en el pago
La Ayuda Escolar de ANSES sigue en proceso de pago en abril y muchas familias aún no recibieron el beneficio. Hay un requisito clave que define si se acredita o no, y puede resolverse durante el año.
La ayuda escolar de ANSES depende de un requisito clave que impacta en el pago
En ANSES, la ayuda escolar correspondiente a abril de 2026 continúa generando consultas entre beneficiarios que todavía no vieron acreditado el pago. El organismo confirmó que existe un motivo puntual que explica la demora y cómo regularizar la situación.
El beneficio, que alcanza a titulares de asignaciones, comenzó a abonarse en marzo con un monto actualizado. Sin embargo, no todos los casos se liquidan de forma automática, ya que dependen de la validación de documentación obligatoria.
La clave está en la presentación del certificado escolar, un requisito indispensable para habilitar el cobro. Sin este trámite, el sistema no autoriza la acreditación, incluso si se cumplen las demás condiciones.
Quiénes cobran la ayuda escolar de ANSES en 2026
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a familias que perciben asignaciones por hijos dentro del sistema. Incluye tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a beneficiarios de asignaciones familiares.
El beneficio se paga por cada hijo en edad escolar, desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En casos de discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se acredite asistencia educativa o tratamiento.
El monto fijado para este año es de $85.000 por hijo y se abona una sola vez. El objetivo es acompañar los gastos del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales escolares.
Por qué no se acreditó la ayuda escolar y cómo solucionarlo
El principal motivo por el que no se cobró la ayuda escolar es la falta de presentación del certificado. Este documento es obligatorio y debe estar validado para que el pago se habilite.
Si el trámite no se realizó o quedó pendiente, todavía es posible regularizarlo. ANSES permite completar la gestión durante 2026 y, una vez aprobado el certificado, el dinero se acredita en la cuenta del beneficiario.
En los casos donde el formulario fue rechazado, es necesario corregir los datos y volver a cargarlo. Si está aprobado, el plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días.
Cómo presentar el certificado escolar en ANSES paso a paso
Para completar el trámite, el organismo habilitó la gestión online a través de su plataforma:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
Dirigirse a la sección “Hijos”
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
Generar el formulario correspondiente
Llevarlo a la institución educativa para su firma
Subir el documento completo al sistema
Este proceso es fundamental para destrabar el pago y asegurar la acreditación del beneficio.
Qué pasa si no presentaste el certificado a tiempo
La ayuda escolar no se pierde, pero deja de pagarse de forma automática si no se cumple con el requisito en plazo. El cobro queda sujeto a la validación del certificado.
Por eso, cuanto antes se complete el trámite, más rápido se libera el pago. ANSES recomienda verificar el estado de la documentación en la plataforma para evitar demoras.
Libreta AUH: el otro trámite clave que vence en marzo
Además de la ayuda escolar, ANSES recordó que existe un plazo límite para presentar la Libreta AUH, necesaria para cobrar el 20% retenido durante el año anterior.
El vencimiento fue fijado para el 31 de marzo de 2026. Quienes no completen este trámite antes de esa fecha pueden perder el acceso al monto acumulado.
Este formulario certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Su presentación habilita el cobro de sumas que pueden superar los $188.069 por hijo y montos más altos en casos de discapacidad.