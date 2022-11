"Dios te dice hoy: No trates de forzar tu futuro, no trates de presionar tu milagro. Recuerda que todo tiene su tiempo, y el mío para ti es perfecto. Sé que es duro, pero ten un poco más de calma, todo saldrá bien, porque yo tengo el control. Los cielos se abrirán a tu favor, y mi gracia siempre estará sobre ti. No sufrirás más porque yo soy tu Dios, y no hay nada que se compare a mi grandeza. Lo bueno lleva tiempo, pero lo maravilloso necesita Fé, esperanza y descanso completo en Dios. Entrega tus cargas y preocupaciones a Él, porque Él puede actuar en medio de lo imposible. Sólo en Dios encuentras la paz que tanto necesitas. Escribe Amén si así lo crees", publicó el jugador.

Los cuatro jugadores que la Selección Argentina tendrá como reserva en la previa del Mundial Qatar 2022

Lionel Scaloni está muy cerca de dar a conocer la lista de los 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022. A solo una semana del comienzo de la concentración de la Scaloneta en Emiratos Árabes, donde se llevarán a cabo los primeros entrenamientos y el amistoso de preparación que será ante Emiratos Árabes. Sin embargo, hay cuatro jugadores que se entrenarán por su cuenta por si hay alguna emergencia.

Estos jugadores, que fueron considerados hasta último momento, pero no lograron meterse en la lista final. Hasta ahora, tres de esos cuatro futbolistas están confirmados y uno se sumará una vez que Scaloni defina los 26 que llevará al Mundial.

El primero es Juan Musso, que quedó como cuarto arquero en la consideración del DT, detrás de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani, los tres que viajarán a la Copa del Mundo.

Facundo Medina, por su parte, es el otro futbolista al que Scaloni piensa tener a mano por si surgiera un imprevisto con los defensores, especialmente en la zaga central. El defensor, que juega en el Lens de Francia, podría ser alternativa para jugar tanto con cuatro como con tres defensores, o incluso, eventualmente, podría ubicarse como lateral izquierdo.

En el mediocampo, el jugador que estuvo muy cerca de meterse en la nómina y ahora está dentro de los futbolistas de "reserva" es Thiago Almada. El futbolista, que juega en el Atlanta de la MLS, debutó con la Selección en la última gira por Estados Unidos y ganó mucho terreno en la consideración de Scaloni, aunque no fue suficiente para integrar la lista final.

El cuarto puesto aún es una incógnita. A esta altura hay 27 jugadores (sin contar a Giovani Lo Celso, que ya está descartado) para 26 lugares y aquel que se quede afuera de la lista oficial, será también una opción de recambio ante alguna eventualidad. Juan Foyth, Exequiel Palacios, Ángel Correa o Joaquín Correa podrían ser el jugador número 27.