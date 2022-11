"Que la gente confíe, este grupo no los va a dejar tirados", declaró Lionel Messi luego de la derrota de la Selección Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita, en la fecha 1 del Grupo C del Mundial Qatar 2022. La Scaloneta, que ya no tiene margen de error y debe ganar los dos partidos que faltan para pasar a octavos, jugará el sábado ante México y, en ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, realizó un posteo muy optimista.