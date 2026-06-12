Qué hacía Susana Giménez en el boliche donde Juanita Tinelli fue agredida por su ex: el video

En medio de la repercusión que generó el caso, comenzaron a circular en redes sociales imágenes de Susana Giménez en el mismo establecimiento en la noche de anoche. La viralización de ese material llamó la atención de los usuarios, aunque todo indica que la diva habría estado allí varias horas antes del episodio denunciado por Juanita Tinelli.

Embed

Lo cierto es que la histórica figura de Telefe asistió al exclusivo boliche, al que sólo se puede ingresar mediante invitación, junto a sus amigas Teté Coustarot y Teresa Calandra. Las tres compartieron la cena en el sector gastronómico y permanecieron allí hasta pasadas las dos de la madrugada.

De esta manera, si bien Susana Giménez estuvo en el mismo lugar donde más tarde se habría producido el conflicto entre Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, no presenció de manera directa la situación que actualmente se encuentra bajo investigación.

En tanto, durante las últimas horas también apareció una versión alternativa de los hechos. Desde el entorno familiar de Cuiña sostienen que habría sido Juanita Tinelli quien se acercó a su expareja y que incluso se habría besado con su nueva pareja delante de él. Según esa versión, tras pedirle que se retirara, el joven habría sido rasguñado, motivo por el cual decidió abandonar el lugar inmediatamente.

Susana Giménez, Teresa Calandra y Teté Coustarot en Costa 7070

Cuál fue la reacción de Marcelo Tinelli al enterarse del episodio de violencia que sufrió Juanita

Una situación de extrema preocupación salió a la luz este viernes en Desayuno Americano (América TV), donde revelaron un episodio que tiene como protagonistas a Juanita Tinelli y a su exnovio, Bautista Cuiña.

La información fue dada a conocer por el periodista Carlos Salerno, quien explicó que la hija de Marcelo Tinelli radicó una denuncia por presunta violencia de género luego de un incidente que se habría producido durante la madrugada en el boliche Costa 7070, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Al brindar detalles sobre el hecho, el cronista señaló: “Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”, en referencia al relato presentado por la joven ante las autoridades.

Embed

Más tarde, en La mañana de Lape (América TV), Paula Varela contó que se puso en contacto con Marcelo Tinelli para conocer cuál era su situación frente a la noticia. “Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: ‘Me enteré por vos’”, relató la panelista al aire.

Según explicó la periodista, el conductor desconocía por completo lo ocurrido hasta ese momento. “Yo le envié la denuncia cuando me dice que no sabía nada”, agregó Varela, al describir el intercambio que mantuvo con el animador.

En medio de la inquietud por el estado de su hija, Tinelli logró comunicarse con ella poco después. Fue entonces cuando recibió una respuesta que llevó algo de tranquilidad. “Hablé con Juana, recién me contesta, y me acaba de contestar que está bien”, le informó el conductor a la panelista, luego de establecer contacto con la joven.