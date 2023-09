El "palazo" de Lionel Messi al PSG: "Fui el único..."

Luego, describió su experiencia al regresar a la ciudad después de derrotar a Francia en la final, especialmente al encontrarse con algunos de sus compañeros de equipo, incluido Kylian Mbappé, entre otros: "La verdad re bien con él y con todos, pero era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y 'culpa' nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez", explicó. Aunque también remarcó: "Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada...".

Finalmente, se refirió a la pregunta común sobre "qué hay después de ser campeón del mundo", y el capitán de la Selección Argentina no dudó al responder: "Seguir disfrutando, a mi me encanta lo que hago, yo disfruto jugando... Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa, se vive de otra manera".