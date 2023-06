El técnico que Riquelme quería para Boca se quedó sin trabajo

Según una fuente confiable de la institución del Gran Buenos Aires, "(Diego) Martínez piensa que ya no puede hacer más, que la inconsistencia en el campeonato no es algo que pueda solucionar a corto plazo. Además, no quiere obligar a la Comisión Directiva a despedirlo debido a una serie de resultados negativos".

De esta manera, el exentrenador de Ituzaingó, Estudiantes de Caseros y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes, pone fin a una trayectoria de dos años y medio al frente del equipo de Virreyes, que lo puso bajo la mira de Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, quién lo tentó para que dirija al Xeneize.

Martínez asumió el cargo en enero de 2021, en la Primera Nacional. A pesar de algunos altibajos en su desempeño, previó enderezar el rumbo de Tigre y llegó a la final por el primer ascenso contra Barracas Central. En noviembre de ese año, en el estadio de Banfield, el equipo perdió una victoria por 1-0 para asegurar su retorno a la Primera División.

En 2022, el equipo tuvo una actuación destacada en la Copa de la Liga Profesional, llegando a la final donde cayó ante Boca Juniors por 3-0 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

A pesar de los rumores que lo vinculaban con una posible salida hacia Boca, Martínez se mantuvo en el cargo en Tigre hasta que la derrota por 0-1 ante Platense el pasado sábado utilizó un cambio de postura.

En la actual temporada local, Tigre ha tenido un rendimiento discreto con 22 puntos, producto de 5 victorias, 7 empates y 8 derrotas. El equipo acumula una racha de siete partidos sin victorias, con 3 empates y 4 derrotas en el ámbito local.

El equipo volverá a los entrenamientos el miércoles en el Country Maputxe de Pilar, bajo la dirección interina de Juan Carlos Blengio, quien actualmente se encarga de la Reserva y estará a cargo de las actividades tácticas.

Tigre jugará su próximo partido en el torneo el miércoles 21, a las 21:30, como local frente a Vélez Sarsfield en la jornada 21.