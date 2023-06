Trascendió el único requisito que le pidió Edinson Cavani a Juan Román Riquelme para jugar en Boca

El periodista Martín Liberman anunció en sus en sus redes sociales, “Boca va otra vez a la carga por Cavani. Lo quiere para los octavos de la Copa”.

Pero, se supo un dato más: que el mismísimo uruguayo llamó a Riquelme para hacerle un pedido puntual. Además de resolver su contrato, se habla de un fuerte cifra, el jugador le pidió al vicepresidente del club de la Ribera que armen un plantel competitivo.

image.png

Boca apunta alto: el fichaje que sacudiría el mercado pensando en la Copa Libertadores

Aunque el mercado de pases en el fútbol argentino aún no ha comenzado, en Colombia ya se están dando rumores sobre un posible traspaso que podría sacudir el mercado. Según informes de la prensa colombiana, el reconocido futbolista, James Rodríguez, estaría siendo vinculado a Boca en una operación que involucraría una importante suma de dinero.

La noticia fue revelada por el periodista Javier Hernández Bonnet en el Blog Deportivo de Blu Radio. "La historia es bastante sencilla: varios empresarios se terminaron, uno de ellos con conexiones en el fútbol europeo, especialmente en España, un hombre con importantes recursos financieros radicado en Argentina", comenzó explicando.

"La propuesta consiste en adquirir los derechos del jugador, ofreciéndole un contrato con una suma significativa de dinero, similar a la que se rumorea que le hizo Botafogo (3,2 millones de dólares). El objetivo sería fichar al jugador y hacerlo jugar en uno de los grandes clubes de Argentina antes de llevarse nuevamente al fútbol español. El grupo de empresarios aportaría los fondos y se los entregaría a Boca Juniors", aseguró el corresponsal.

Hernández Bonnet también dijo que "el problema radica en la comunicación con James. Según mi fuente, no han podido contactarlo; incluso intentaron comunicarse con sus tíos, pero no han respondido. Si James responde la llamada, podrían entablar una conversación y llegar a una acuerdo con el jugador. Se habla de un contrato por tres años. El gran esfuerzo económico proviene de los empresarios, no de Boca Juniors". En caso de concretarse, sería el traspaso más destacado del año.

Hasta el momento, ni Boca Juniors, cuyo Consejo de Fútbol está encabezado por Juan Román Riquelme, ni el propio James Rodríguez han hecho comentarios al respecto. Sin embargo, la noticia ya ha generado gran expectativa tanto en Argentina como en Colombia, ya que James es considerado uno de los jugadores más destacados de su generación y su posible llegada al equipo xeneize sería un evento importante para el fútbol argentino.