¡Impactante! Se conoció el último audio que envió el piloto que trasladaba a Emiliano Sala: "Este avión..."

En estos audios, Ibbotson dice una frase totalmente estremecedora sobre los hechos: “Normalmente, tendría mi chaleco salvavidas entre los asientos, pero mañana lo llevaré puesto”. Además, el hombre deja entrever que el pedal del freno izquierdo no funcionaba correctamente y se sincera: “Este avión tiene que volver al hangar”.

“Estoy en medio del Canal de la Mancha y ‘bang’”, le señaló, evidenciando que en el vuelo de ida rumbo a Nantes ya se habían identificado algunas señales de alerta. “Ese Malibú, tiene como una niebla de vez en cuando. Puedes sentirlo, muy, muy bajo en todo el fuselaje”, le expresó en esa conversación que se grabó “accidentalmente”, según remarcó el medio británico. Allí señaló que el transporte era “poco fiable”.

pilotoemilianosala.jpg

La autopsia que realizaron los investigadores sobre el cuerpo de Sala determinó que estaba sometido a un “envenenamiento grave” por monóxido de carbono y concluyeron que esa exposición seguramente generó que “estuviera profundamente inconsciente”. La hipótesis indica que el piloto padeció algo similar: ”Se considera probable que el piloto también hubiera estado expuesto al monóxido de carbono”, reveló el informe.

Este hallazgo de saturación de carboxihemoglobina (COHb) del 58% estaría emparentado a un “escape de gas que se filtró por la manguera del calentador con la calefacción de la cabina” y también explicaría los extraños movimientos que hizo la aeronave monomotor antes de caer al noroeste de la Isla de Guernsey sobre el Canal de la Mancha.

Este mensaje que envió el piloto coinciden con las apreciaciones que había hecho Emiliano Sala durante el vuelo, dado que, el futbolista le envió un audio a sus amigos hablando sobre la inestabilidad de la aeronave: “Muchachos, estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa. Así que… ¿Cómo andan ustedes, hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”.

emilianosala3.jpg

Luego del trágico accidente se puso en marcha una investigación en la que se determinó que “ni el piloto ni la aeronave tenían las licencias o permisos necesarios para operar comercialmente”. Es decir, Ibbotson no estaba habilitado para trasladar pasajeros a cambio de dinero y tampoco podían realizarse ese tipo de tareas en ese avión.

Apareció la última imagen de Emiliano Sala con vida

Además del audio del piloto, apareció un video donde se ve Sala con vida, minutos antes de embarcar al avión. Fue en el aeropuerto de Nantes, ciudad donde el argentino jugaba al fútbol y era ídolo del club. Su destino era Gales, donde iba a sumarse al Cardiff de la Premier League. A mitad de camino, la nave se estrelló en el mar.

ultimaimagenemilianosala.jpg

Emiliano Sala: el accidente que sufrió rumbo a Cardiff

El 21 de enero de 2019 se realizó el vuelo desde el aeropuerto de Nantes-Atlantique con destino a Cardiff. Sala había regresado a Francia para despedirse de sus excompañeros y tomar algunas pertenencias con la intención de unirse al club de la Premier League, que había realizado una inversión récord para incorporarlo. Sin embargo, el vuelo nunca llegó a destino y recién el 3 de febrero se informó que habían localizado la aeronave en el fondo del Canal de la Mancha.

avionemilianosala.jfif

Una vez que localizaron el avión, los integrantes del buque Geo Ocean III lograron rescatar el cuerpo que se encontraba entre los restos de la aeronave: los forenses determinaron que se trataba de Emiliano Sala. Sin embargo, el cuerpo de Ibbotson nunca se localizó.

En noviembre del 2021, la Justicia de Cardiff determinó que el organizador del vuelo, David Henderson, debía cumplir 18 meses de prisión inmediata tras ser declarado culpable por negligencia. Las conclusiones durante el juicio indicaron que él iba a ser el encargado de pilotear el avión, pero como se encontraba de vacaciones en París, le cedió el trabajo a Ibbotson para que lo reemplace, pese a que no tenía licencia comercial para tal tarea.