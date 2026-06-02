Laura Ubfal redobló la apuesta y aclaró qué quiso decir sobre Florencia Peña y su hijo: "Hablé de..."

Ubfal volvió a sostener su postura y aseguró que sus comentarios fueron malinterpretados: "Dije que hay micromachismos de los que no nos damos cuenta y nombré esto".

Embed

Qué dijo Marley de Laura Ubfal

Marley se metió de lleno en la polémica que involucra a Florencia Peña y Laura Ubfal y no dudó en respaldar públicamente a la actriz. El conductor reaccionó luego de que la periodista realizara comentarios sobre una situación vinculada a Felipe, el hijo menor de Peña, en medio del debate que se generó por el femicidio de Agostina Vega.

Las declaraciones de Ubfal provocaron una fuerte repercusión en los medios y las redes sociales, donde numerosas figuras del espectáculo cuestionaron la comparación realizada y el hecho de que se mencionara a un menor en una discusión tan sensible. En ese contexto, Marley decidió romper el silencio y expresar su malestar por la controversia.

Enojado por la repercusión que tuvieron las declaraciones y por la polémica que se generó alrededor del tema, expresó: "No podemos escuchar a cualquier p.... decir cualquier cosa. Cuando a uno le va bien, siempre aparecen quienes necesitan hablar de vos para generar repercusión. Pero de lo que realmente tenemos que hablar es de Agostina y de cómo liberaron al criminal para que hiciera esto. Ya había atacado a otra chica y, sin embargo, volvió a estar en la calle".

Luego, el conductor profundizó su postura y cuestionó que se desviara la atención de un caso tan grave para instalar debates vinculados a figuras del espectáculo: "Frivolizar una situación tan grave e intentar vincularla con un famoso me parece algo primitivo, una verdadera barbarie. Lo importante acá es poner el foco en la víctima, en su familia y en las responsabilidades que existen detrás de un hecho tan doloroso".