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Laura Ubfal redobló la apuesta y aclaró qué quiso decir sobre Florencia Peña y su hijo: "Hablé de..."

Laura Ubfal hizo un descargo tras los comentarios sobre Flor Peña y su hijo Felipe que generaron decenas de críticas e interpretaciones en los medios y las redes sociales.

2 jun 2026, 22:24
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Laura Ubfal redobló la apuesta y aclaró qué quiso decir sobre Florencia Peña y su hijo: "Hablé de..."

Laura Ubfal se refirió a la polémica que protagoniza con Florencia Peña y realizó un fuerte descargo al aire, donde respondió a las críticas que recibió en los últimos días. La periodista se mostró firme en su postura y defendió los comentarios que había realizado sobre la actriz y sobre una situación que involucró a Felipe

En LAM (América TV), la periodista intentó aclarar sus dichos y dejó en claro que nunca hizo comentarios sobre el niño: "No es un tema de descargo. Dije lo que interpreté y me hubiera gustado que Flor aclarara la situación cuando hablaban los niños. Lo que alguien me dijo es que, en el programa, señaló que no estaba bien exponer al niño todo el día en todos los canales. Yo no hablé de él, hablé de la madre. El niño tiene todos mis respetos, y lo aclaré. Me parece que quienes exponen a los niños son los padres".

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"No voy a hablar de la criatura, nunca lo voy a hacer. Hablé de una madre con la cabeza abierta, como es ella. No hay que mezclar nada con nada", insistió en que nunca tuvo intención de referirse a Felipe y volvió a marcar una diferencia entre sus observaciones y las acusaciones que recibió.

"Me alegro porque, más allá del resentimiento y la envidia que dice todo el mundo, estuvieron hablando de algo que nos preocupa. En Intrusos entendieron de lo que yo quería hablar: la educación, como también Martín Salwe. Gente con otra capacidad, que estudia y lee. Hay gente que solo se mira el ombligo y, en lugar de abstraer y analizar, se queda con el 'a mí me dijo'; gente que, lamentablemente, está en los medios y no tiene mucho que aportar", sostuvo que el verdadero eje de la discusión pasaba por otro lado y apuntó contra quienes redujeron el debate a una cuestión personal.

Ubfal volvió a sostener su postura y aseguró que sus comentarios fueron malinterpretados: "Dije que hay micromachismos de los que no nos damos cuenta y nombré esto".

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Qué dijo Marley de Laura Ubfal

Marley se metió de lleno en la polémica que involucra a Florencia Peña y Laura Ubfal y no dudó en respaldar públicamente a la actriz. El conductor reaccionó luego de que la periodista realizara comentarios sobre una situación vinculada a Felipe, el hijo menor de Peña, en medio del debate que se generó por el femicidio de Agostina Vega.

Las declaraciones de Ubfal provocaron una fuerte repercusión en los medios y las redes sociales, donde numerosas figuras del espectáculo cuestionaron la comparación realizada y el hecho de que se mencionara a un menor en una discusión tan sensible. En ese contexto, Marley decidió romper el silencio y expresar su malestar por la controversia.

Enojado por la repercusión que tuvieron las declaraciones y por la polémica que se generó alrededor del tema, expresó: "No podemos escuchar a cualquier p.... decir cualquier cosa. Cuando a uno le va bien, siempre aparecen quienes necesitan hablar de vos para generar repercusión. Pero de lo que realmente tenemos que hablar es de Agostina y de cómo liberaron al criminal para que hiciera esto. Ya había atacado a otra chica y, sin embargo, volvió a estar en la calle".

Luego, el conductor profundizó su postura y cuestionó que se desviara la atención de un caso tan grave para instalar debates vinculados a figuras del espectáculo: "Frivolizar una situación tan grave e intentar vincularla con un famoso me parece algo primitivo, una verdadera barbarie. Lo importante acá es poner el foco en la víctima, en su familia y en las responsabilidades que existen detrás de un hecho tan doloroso".

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