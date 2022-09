Julián Álvarez reveló qué jugadores del Manchester City lo sorprendieron

alvarezcity.jpg

"Siempre dije que jugar con los mejores equipos del mundo, en el City y en el equipo nacional, con la mayoría de jugadores que juegan en Europa, se aprende mucho. No solo mirando, sino compartiendo dentro de la cancha con ellos", añadió en una entrevista con el sitio oficial del club inglés.

En Manchester City le hicieron una canción a Julián Álvarez

En muy poco tiempo, Julián Álvarez ya se ganó el cariño de los hinchas del Manchester City. Tal es así que le hicieron una canción y lo compararon con uno de sus ídolos máximos: Sergio "Kun" Agüero.

La canción se viralizó a través de un video de Tik Tok compartido por el usuario @h.dooley en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y golpeando el techo de un micro al ritmo de un tema dedicado a la joya surgida de River.

En inglés : "I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he's argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.