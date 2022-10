messiiii.png

"Para nosotros es difícil estar tranquilos. Hablo como gente, como país, como argentino. Siempre somos los mejores... Siempre somos los candidatos, y muchas veces no fue así. Y hoy nos agarra en un momento que estamos bien, entonces la gente está ilusionada, se sube por las paredes, piensa que ya volvemos con la Copa. No es tan así, porque el Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas. No sólo que nosotros estemos bien, que al final es lo más importante", reflexionó Messi en una entrevista que le brindó a DirecTV.