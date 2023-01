La categórica frase de Chiqui Tapia sobre la continuidad de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

"Yo sé que ni bien venga (a Buenos Aires) firmará su contrato y continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías porque es lo que todos queremos y por lo que nos comprometimos. Tanto el Gringo como yo, a continuar juntos y con este proyecto, que también es el de los jugadores", agregó Tapia.

Además, Tapia afirmó que los futbolistas "valoran muchísimo la continuidad de su técnico" luego de la histórica coronación. "Es lo que queremos todos: los jugadores, el técnico, el presidente de la AFA, los dirigentes del Comité Ejecutivo y por eso mismo ni bien venga, nos sentaremos y firmaremos el contrato”, declaró

Cuál es la verdadera razón por la que Lionel Scaloni todavía no renovó su contrato

Durante la última doble fecha FIFA de amistosos previos al Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina le ganó a Honduras y a Jamaica, trascendió un rumor sobre un intercambio de palabras que terminó marcando un antes y un después entre Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni.

¿Qué pasó? El entrenador le pidió algo a Tapia y recibió una dura respuesta. Eso marcó un antes y un después, una herida que todavía no cicatrizó y ese sería el principal motivo por el cual Scaloni todavía no renueva su vínculo como técnico.

El periodista Mariano Hamilton contó en NA todos los detalles sobre la tensa situación que vivieron Scaloni y Tapia.

Según trascendió, en septiembre del año pasado, Tapia invitó a la gira por Estados Unidos al grupo de dirigentes que no iban a poder ir a Qatar. La noche antes del partido de Argentina contra Jamaica (3-0), el mandamás de la AFA decidió hacer una gran fiesta a metros del lugar donde estaban concentrando.

La fiesta, según este medio, habría seguido hasta altas horas de la noche y el ruido comenzó a afectar el descanso de los jugadores y el cuerpo técnico. Scaloni no lo pudo tolerar, fue caminando hasta el salón y le ordenó a Tapia que terminen con la fiesta, ya que era imposible descansar. El presidente lo miró y le contestó: "Andá pibe, que vos estás acá porque yo te puse". El diálogo se cerró con un portazo.

Scaloni habló sobre la posibilidad de continuar en la Selección y dirigir alguna vez a España

Por otra parte, Scaloni habló de su continuidad como entrenador de la Selección Argentina y reveló que hablará con Claudio Tapia: "En algún momento llegará, pero lo importante son otras cosas. Espero sentarme con el presidente cuando vuelva a Buenos Aires. Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar".

También fue consultado sobre si dirigiría a España en algún momento y el entrenador de la Albiceleste no le cerró la puerta: "¿Por qué no entrenaría a la Selección española? Es mi segunda casa. Me siento parte de este país. Creo que España hace bien en tener un técnico español. De la Fuente me dio el curso de entrenador. Nos explicaba todas las dudas que teníamos. En cualquier momento que pueda, le iré a ver", concluyó en radio Partidazo Cope.