Lionel Scaloni y Elisa Montero, un amor que le ganó a la distancia y al tiempo: "¡Estuve 4 meses...!"

Pero, cuando le preguntaron por su historia de amor con Elisa Montero, contó por primera vez la verdad detrás del flechazo.

El encuentro ocurrió en 2008, cuando el santafesino visitó Mallorca. “La conocí estando de gira, ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31, y yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo”, narró.

Detalló que estuvo “cuatro meses buscando su teléfono”. “En esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra”, recalcó. Por ese entonces, Montero jugaba al vóley, por lo que el técnico recorrió todos los clubes de ese deporte hasta conseguir su número de teléfono.

“Así que empezamos a hablar, a salir y como se me vencía el préstamo le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas’”, indicó. Dos meses después la pareja se mudó a Italia.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, continúa en España, donde en las últimas horas brindó una entrevista en la que se refirió a la posibilidad de extender su vínculo para permanecer al frente del equipo. Y si bien dio a entender que su objetivo es seguir, al mismo tiempo le puso algo de suspenso a la decisión al referirse a la necesidad de mantener una charla con el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

"En estos días estaré viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea", afirmó en el reportaje con Partidazo Cope, una radio de España.

"Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio. Ya anunciaré lo que tenga que anunciar", completó, Scaloni, extendiendo la intriga.