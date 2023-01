"Lo siento así. Ese es el momento en que tengo que estar tranquilo. Un gol siempre es importante, pero también lo que viene. Me tomo mi tiempo y analizo. Hay momentos y momentos. En el Mundial me salió así porque creía que había cosas más importantes. Me ponía nervioso lo normal", explicó Scaloni en una entrevista que brindó a El Partidazo de COPE, un programa de radio de España.

Sin embargo, el entrenador campeón del mundo aclaró: "Hay goles que festejo. Hay uno en la altura de Bolivia, que a lo mejor mucho no se vio acá, que para nosotros era un partido perdiendo 1-0, yo corro 40 metros y me subo arriba de Lautaro Martínez por la emoción".

Además, durante el mano a mano con el medio español, Scaloni habló sobre lo ocurrido el 13 de octubre de 2020, cuando el representativo nacional se recuperó del golpe de Marcelo Martins gracias a las anotaciones de Lautaro y Joaquín Correa. Una tarde que sirvió para cortar una mala racha de 15 años sin triunfos en la altura de la Paz y lograr seis de seis en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por otra parte, cuando fue consultado sobre su futuro profesional, Scaloni aseguró que viajará a Buenos Aires en estos días para reunirse con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y avanzar con la renovación de su contrato. "Tengo la mejor relación con él y le agradezco la oportunidad que me dio", expresó.