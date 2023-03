La hija de Pelé conoció a Antonela Roccuzzo en The Best y le confesó el último deseo que tuvo su padre para Lionel Messi

Uno de los momentos más emotivos que se vivieron en la gala de los premios The Best 2022 de la FIFA fue el homenaje realizado al exfutbolista brasileño Edson Arantes Do Nascimiento, más conocido como Pelé, quien murió a fines del año pasado. En dicha ceremonia estuvo presente su hija, Kely Nascimiento, quien reveló en sus redes sociales que tuvo un encuentro con Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.