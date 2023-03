La verdad sobre los Iphone de oro que Messi les regaló a sus compañeros

“Nada que ver, yo no hice ninguna compra de fundas", sostuvo. Amplió: "Fue una persona que se dedica a todo eso quien las quiere regalar, y por ahí quizá se aprovecha de eso para hacer publicidad su empresa”, según cita La Capital.

Fue el diario The Sun el que publicó la noticia, con testimonios del empresario que hizo los teléfonos personalizados.

Cada una tiene una dedicatoria central con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas en conmemoración de los torneos logrados en 1978, 1986 y 2022.

Además, en la parte superior posee el apellido de cada jugador con el número de camiseta que lució durante el certamen mundialista.

El CEO de iDesign Gold, Ben Lyons, dijo contó detalles de esta iniciativa inesperada: “Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes”. Con el deseo de que representara un componente único en su conformación, Lyons le contó cuál era su alternativa al ganador del premio The Best a mejor jugador: “Entonces, sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”.

“Fue un honor entregar 35 iPhone 14 de oro a Leo Messi para sus compañeros de equipo y personal como un regalo por ganar la final de la Copa Mundial”, escribieron en una publicación que incluyó la imagen del CEO junto al máximo goleador de la selección argentina.

Pero está claro que todo se trató de una movida de marketing.