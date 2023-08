Embed

Una vez concluido el partido, Araujo ofreció declaraciones a la prensa y optó por relegar ese momento al pasado, minimizándolo por completo.

“Lo qué pasó con él en el entretiempo son cosas de partido, pero no pasó nada. Nosotros teníamos un plan de cuando no tengamos la pelota, no le llegue a Messi. Y no pudimos con el plan. Nos vamos tristes”, señaló el uruguayo en diálogo con ESPN.

Además, indicó que pese a que tenían un plan para marcarlo, nada pudo detenerlo: “En muchísimos años que pasaron, no hay ninguna fórmula para frenar a Messi. Hicimos todo lo posible, pero nos vamos tristes. ¿Anécdota para contar? Anécdota que jugué contra el mejor del mundo. Feliz de la vida por eso”, sentenció.