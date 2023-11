La revelación de Beckham sobre Messi: "Me preocupé un poco cuando..."

image.png

En una entrevista con The Times, el británico y presidente de las Garzas admitió su preocupación al enterarse de que competirían con el Barcelona, un club que tenía una ventaja sentimental importante para el astro rosarino, ya que fue allí donde pasó la mayor parte de su carrera profesional. “Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí. Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami. Pero Jorge, José y yo hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club”, expresó.