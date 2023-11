Juan Román Riquelme: la frase de Messi sobre la Bombonera y la anécdota del 9 de Qatar

“Cuando entraba caminando con él abrazado le dije ‘está buena la cancha, ¿no?’. Y me dijo ‘cada día está más linda’. Eso para mí es maravilloso”, detalló Riquelme

“El otro día jugó el Sub 20 la final Intercontinental. Los jefes de la UEFA nos felicitaron y nos dijeron que el campo de juego es (de nivel) europeo”, completó.

Consultado sobre la posibilidad de reformas en la Bombonera, Riquelme aprovechó para disparar contra la gestión de Mauricio Macri al frente del club. Cabe recordar que el exmandatario argentino será compañero de fórmula presidencial del candidato opositor con Andrés Ibarra, en los comicios que se avecinan en el club.

“Estos señores estuvieron 25 años en el club y no hicieron ni un pozo para que la cancha no se inunde. Si la gente le quiere creer ahora con que van a hacer una nueva cancha...si estuviste 25 años y no le hiciste nada a tu casa", deslizó.

El 9 de la Selección de Qatar al que Riquelme le bajó el pulgar

Almoez Ali).jpg Almoez Ali, el 9 de la Selección de Qatar que rechazó Juan Román Riquelme (Foto: AP).

En otro tramo de la entrevista, Riquelme reveló también por qué Boca se quedó sin el sponsor de Qatar Airways.

“Yo sabía 6 meses antes que nos íbamos a quedar sin el sponsor de Qatar Airways. El señor que quiere ser nuevo presidente (hace referencia a Macri pero será candidato a vice) me dijo que si no le traíamos al 9 de la selección de Qatar (Almoez Ali) para promocionarlo para el Mundial, nos quedábamos sin sponsor”, dijo Riquelme.

“Prefiero tener a (Marcos) Rojo, (Darío) Benedetto, (Edinson) Cavani en el plantel. Y no al 9 de Qatar que ni conozco su nombre”, cuestionó.

Video: gentileza TyC Sports