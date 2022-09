La Selección Argentina se pone en marcha a la espera de los amistosos en Estados Unidos

El primer entrenamiento de esta tarde no se llevó a cabo con el plantel completo, teniendo en cuenta que los futbolistas estarán llegando a lo largo de la jornada y que, por ejemplo, Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa -y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Por otra parte, las lluvias y el mal clima son factores que la Selección Argentina tendrá que tener en cuenta para los amistosos que se llevarán a cabo en Estados Unidos. ¿El motivo? Miami es una ciudad en la que predominan las tormentas eléctricas y, ante esa situación, la práctica deberá suspenderse por protocolo o, por lo menos, esperar a que haya una mejora climática.

Los jugadores que llegan con lesión a la Selección Argentina en Estados Unidos

Marcos Acuña: salió con una molestia muscular del último partido con Sevilla

Giovani Lo Celso: Emery, DT de Villarreal, lo sacó ayer a los 30 minutos del primer tiempo y dijo que no estaba al 100%

Paulo Dybala: sufrió una molestia en la entrada en calor del partido de la Roma ayer y tuvo que ser cambio de último momento

Nicolás González: volvió a jugar ayer con la Fiorentina tras estar un par de semanas inactivo a causa de lesión. No había sido convocado originalmente, pero decidieron sumarlo a último momento.

La lista de convocados de la Selección Argentina para los próximos amistosos

Lionel Scaloni confirmó una lista de 28 futbolistas para que la Selección Argentina lleve adelante su última fecha FIFA antes del Mundial Qatar 2022. La Albiceleste jugará en Estados Unidos ante Honduras (viernes 23 de septiembre) y Jamaica (martes 27 de septiembre) y para la última instancia de preparación y evaluación antes de la lista definitiva para la Copa del Mundo, el DT decidió achicar la lista de 32 preconvocados que había dado hace algunos días.