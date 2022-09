ibaiboca.jpg

El día que Ibai Llanos rechazó una propuesta de River por lealtad a Boca

En plena charla con Gerard Piqué, Ibai sorprendió a todos y contó una historia sobre un rechazo a una oferta económica que le hizo River, por ser hincha de Boca. Si bien no ahondó en detalles, el streamer dejó en claro que no podía aceptar trabajar para el Millonario, así como tampoco lo haría para Barcelona, por ser un confeso fanático de Real Madrid.

"Hasta dónde llega la lealtad. Un día yo rechacé una cosa con River Plate, que tú la sabes, por el tema de Boca Juniors. Esto la gente no lo sabrá, muchos que me dicen de la Argentina que en su día puse algo de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazando dinero de algo de River", expresó Ibai en el stream.