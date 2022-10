Le regaló entradas a su marido para el Mundial Qatar 2022 para pasar más tiempo con su amante

Emily tiene 42 años, vive en Gran Bretaña y es la protagonista de una insólita ¿historia de amor? Lo cierto es que ella asegura que la vida le dio una "nueva oportunidad" y no está dispuesta a desaprovecharla.

Según contó en una entrevista exclusiva que le brindó a diario Metro, planeó cuidadosamente una "estrategia" para poder pasar más tiempo con su amante. ¿De qué se trata? Le compró entradas a su marido para ir a ver el Mundial Qatar 2022. Además, la mujer asegura que, a pesar de que entrarse del engaño "destruiría" a su esposo, ella cree que "esta infidelidad realmente fortaleció nuestra relación".

Emily y su esposo están juntos desde hace 17 años. Se conocieron por amigos en común y tienen dos hijos. "Me trató como a una princesa cuando lo conocí y nos enamoramos muy rápido", recordó la mujer.

Si bien asegura que durante todos estos años nunca le había sido infiel a su pareja, finalmente decidió intentarlo, ya que era una necesidad que sentía. De esta forma, y a través de un sitio de citas para personas casadas, Emily conoció a su amante. "Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos 'clic'", relató.

Además, la mujer declaró: "Ha sido emocionante, como un romance adolescente, y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto".

"He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio", explicó la protagonista de esta historia.

En relación a su nuevo "match", Emily detalló: “Solo llevo cuatro meses con mi novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos".

Pese a la emoción que siente cuando está con su amante, y a todo el esfuerzo económico que hizo para que pudieran pasar dos semanas en soledad, Emily asegura que el amor con su esposo no disminuyó. Todo lo contrario: sostiene que tener esta aventura fortaleció la relación, ya que tiene un aprecio diferente hacia el hombre con el que está casada.

"Ha sido y sigue siendo una experiencia increíble", aseguró la mujer que generó un enorme debate en las redes sociales.