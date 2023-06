Leandro Paredes contó toda la verdad sobre el escándalo con el Papu Gómez

“Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada. Es algo que salió y no sabemos el porqué. Se habla mucho, pero nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa", comenzó el mediocampista en el marco de una entrevista para las redes en la que repasó, además, todos sus logros con la celeste y blanca.