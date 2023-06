El fuerte posteo de Papu Gómez dirigido a sus compañeros de la Selección

“Mis cicatrices cuentan una historia, son recordatorios de cuando la vida trató de romperme pero fracasó", expresó el Papu en Instagram. En el partido fue suplente y no ingresó en el encuentro.

Ninguno de sus compañeros le contestó, ni los argentinos que juegan como Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Erik Lamela y Lucas Ocampos.

A seis meses de la Copa del Mundo: se supo el verdadero motivo por el que borraron al Papu Gómez

Después de salir campeón del Mundo en el Mundial de Qatar 2022, el Papu Gómez fue borrado del plantel, incluso es ignorado por los demás integrantes del equipo. Hoy a seis meses de ese día se supo la verdad.

Estando en Qatar, el futbolista de 35 años sufrió una importante lesión en su tobillo y debió ser reemplazado. Post Mundial, apenas regresó a España, trabajó para intentar evitar el quirófano e incluso volvió a jugar a fines de enero. Pero finalmente debió ser operado.

“No me arrepiento de nada, di todo por ganar la Copa del Mundo y hoy mi tobillo lo está pagando”, escribió el ex Arsenal y San Lorenzo en su cuenta de Instagram a principios de febrero.

Pero lo llamativo es que no recibió el apoyo de ninguno de los jugadores que junto a él ganaron la Copa del Mundo, ni fue invitado a los festejos. Lionel Scaloni lo había convocado para los partidos de marzo, más allá de que no tenía el alta médica y no iba a jugar, pero al parecer fue el Sevilla que no lo dejó venir para que terminara su recuperación en el club.

Por ahora, no sería tampoco tenido en cuenta para el arranque de la próxima campaña 23-24 de las Eliminatorias que darán el puntapié en septiembre. Pero la versión más fuerte es que el resto del equipo se enteró que el Papu habría realizado algún conjuro de magia negra no solo para ganar la competencia sino que también para ser titular, lo que habría generado lesiones de dos de sus compañeros días antes de que empiece la competencia.