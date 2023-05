Lionel Messi dejaría el PSG al final de la temporada

La excusa fue el reciente viaje que Lionel Messi realizó a Arabia Saudita junto a su familia para cumplir con su contrato como embajador turístico. La Pulga, que había postergado ese compromiso en dos oportunidades, le había avisado a las autoridades del club sobre el mismo.

Según anticipó L'Equipe, el castigo incluirá una suspensión por dos semanas, el descuento de un porcentaje del sueldo e incluso no le permitirían entrenarse con el grupo dirigido por Christophe Galtier. Este miércoles el crack se ausentó en la práctica del equipo, aunque no habría llegado el comunicado oficial con el castigo. Esta situación dejaría a Leo afuera del once frente a Troyes y AC Ajaccio, partidos claves en la recta final de la Ligue 1 para definir el título.

De esta forma la relación entre Messi y el PSG parece no tener arreglo y, el futuro del argentino parece estar lejos de París.

Los hinchas del PSG a la sede del club e insultaron a Lionel Messi: "Hijo de p..."

El PSG parece no encontrar la paz: luego de que los directivos sancionaran a Lionel Messi por un viaje que realizó a Arabia Saudita, la relación entre el astro argentino y la jerarquía del conjunto parisino se fue volviendo cada vez más tirante.

hinchaspsgmessi.jpg

Junto al 'castigo' a la Pulga, se informó, además, que no renovará su contrato, que vence en junio, y esta situación resultó ser demasiado para los hinchas del club de la capital francesa que tenían otras expectativas en relación al paso del astro argentino. Furiosos por lo que consideran como una serie de actitudes distantes del argentino, además de una falta de ambición y dirección por parte de los dirigentes, los fanáticos manifestaron su enojo al frente a las oficinas de la institución en París. Liderados por Collectif Ultras Paris, el principal grupo de simpatizantes organizados, apuntaron principalmente al argentino: “Messi, hijo de p...”.

Si bien el futbolista que viene de consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina es el eje de la mayor parte del descontento, no fue el único señalado: los manifestantes también exigieron la salida de estrellas como Neymar y Marco Verratti, del entrenador Christophe Galtier y la directiva, encabezada por Nasser Al-Khelaïfi.

“Muchas cosas están mal. Queremos un presidente que esté más presente, que nos escuche, nos avergonzaron todo el año”, vociferó el líder de Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, en un discurso en la entrada de la sede del club donde también se manifestó en contra de una propuesta de abandonar el Parque de los Príncipes por el Stade de France.

“Dirección, dimisión”, “Neymar, andate” y “Verratti, la c... de tu madre” fueron otros de los cánticos que se escucharon. Además, los hinchas colgaron una bandera con la leyenda: “PSG, ¿dónde estás, adónde vas, me escuchás?”.

Por otra parte, el grupo de hinchas publicó un extenso comunicado criticando a los dueños del equipo, el fondo Qatar Sports Investments, en temas como la gestión global, los precios de las entradas, la política de los mercados de pases, la contratación de “jugadores parásitos”, la pérdida de talentos de inferiores y los cambios en el diseño de la camiseta, alejados de la doctrina Hechter del azul con franja central roja y bordes blancos. El mensaje finaliza con una frase contundente: “QSI, compraron un club de fútbol, ¡jueguen al fútbol!”.