Lionel Messi descubrió su estatua en el homenaje de la Conmebol: "Estoy..."

"El tema ese para nosotros es muy significativo para el vestuario, es una canción muy especial que la escuchamos y que la Sole esté acá y nos la cante me hacía acordar -como dijo ella- a ese momento en el que se la cantó al Diego (Maradona). Que me la cante a mí, que nos la cante a nosotros, fue un momento muy lindo, así que muchísimas gracias".

"Como dije el otro día, estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial. Tuvimos la suerte de volver a jugar en Argentina después de haber sido campeones del mundo por primera vez y estamos recibiendo muchísimas muestras de cariño. Volvimos muchas veces después de meses a jugar por Eliminatorias, amistosos, competiciones, pero esta vez -obviamente- después de ser campeones fue diferente a todos y así lo sentimos todos y así nos lo demuestra en todo momento la gente de Argentina".

"Como decías vos (Alejandro Domínguez), Chiqui (Tapia) y Leo (Scaloni), mucha gente del mundo se puso contenta por nosotros, por mí, por ser campeones del mundo y por traer otra vez la copa a Sudamérica, que ya era hora de que una selección sudamericana vuelva a ser campeona del mundo".

"Lo último que me gustaría decir es que creo que más allá de todo el cariño que estamos recibiendo después de ser campeones del mundo, que de antes estamos recibiendo en todo este grupo, por este reconocimiento, por las muestras de cariño, creo que todavía no somos realmente consientes de lo que significa ser campeones del mundo".

"Estos que es muy seguido y nosotros no paramos. Pensamos en lo que viene y no en lo que hicimos, creo que esto es para toda la vida. Acá vi de pasada a muchos campeones del mundo que nos decían eso, que seguramente a ellos también les pase, que hasta el día de hoy se los reconoce y ni se acuerdan de los momentos en que fueron campeones del mundo. Yo estoy realizado con esta (acariciando la Copa del Mundo), era la que me faltaba".

"Gracias a Dios puede conseguir todo en el fútbol, agradecerle a todos mis compañeros por estos regalos hermosos que me dieron. El cuerpo técnico, Chiqui (Tapia), siempre estuvo al lado nuestro para todo lo que necesitábamos y siempre estuviéramos de la mejor manera. Ahora me queda disfrutar lo que me queda, que no se cuánto será, y disfrutar lo que hice siempre como lo que hice toda mi carrera. Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol, y muchas gracias".

"Esto la verdad que es un montón. Nunca había soñado ni pensando con esto, simplemente mi sueño era disfrutar de lo que me gustó de chiquito. De ser un jugador de fútbol profesional, después hacer lo que siempre amé en esta vida, que fue jugar a la pelota y siempre intenté superarme, en querer más y bueno, obviamente tuve un camino muy largo. Tuve muchas desilusiones, muchas derrotas, pero siempre miré hacia delante. Siempre quise ir por un triunfo, por una victoria y eso es lo es que lo más importante. Luchar por sus sueños, que todo es posible y disfrutar de la pelota, que para mi y para nosotros es lo más lindo que hay".

Lionel Scaloni, en La Noche de las Estrellas: del emotivo discurso a las lágrimas con un pequeño hincha

Lionel Scaloni recibió junto al resto de los miembros del cuerpo técnico de la Selección Argentina las réplicas de los tres trofeos que ganaron con la Albiceleste y no solo agradeció a la CONMEBOL por el homenaje, sino también a sus jugadores por haber hecho todo lo posible dentro del campo de juego.

"Gracias por el regalo, agradecimiento a estos que están acá (en referencia a los jugadores de la Selección Argentina) porque sin ellos no se podría haber conseguido. El fútbol es de ellos, nosotros somos entrenadores porque ya no podemos jugar más al fútbol. Es la única realidad. Me encantaría estar donde están ellos", comenzó diciendo el conductor de la Scaloneta.