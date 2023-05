¡Lo destrozaron! Las duras críticas a Fernando Gago en ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo

Embed

En ESPN criticaron a Gago por el mal momento de Racing: "Confunde"

A la hora de explicar por qué eligió al exmediocampista para distinguirlo como el peor personaje de la semana en el fútbol argentino, Bulos comentó: "Este segmento no sabe de afectos, si supiera de afectos no le daría la perla negra porque usted es mi amigo". "Hemos tenido muchas charlas profundas de fútbol, usted es un hombre de bien, pero no puedo hacer concesiones".

Sin filtros, el panelista de F90 le habló directamente al DT: "¿Qué le pasa? Reflexione porque hay un problema: que nos vaya mal es un camino que uno recorre en la vida como ser humano. Nos puede ir bien o mal, depende del momento y la circunstancia". A continuación, comenzó a gritar y a gesticular ante la cámara: "¡El problema es no reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal! ¡Y usted está caprichoso!". Incluso, manifestó que "¡pone, saca (futbolistas), confunde, juega a una cosa, juega a otra! ¡Los volvió locos a los jugadores!".