Messi rompió el silencio y habló sobre su relación con los hinchas del PSG: "Fue.."

A dos años de su llegada a París, Messi analizó lo que fue acomodarse a un nuevo entorno, tanto a nivel laboral como familiar, y contó que no fue como imaginó: "La adaptación fue muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario, fue difícil adaptarse al cambio, llegar tarde, no tener pretemporada. Adaptarme a una nueva manera de jugar, nuevos compañeros, la ciudad, a la cual fue muy difícil adaptarme al principio para mí y toda mi familia".

Messi y su relación con los hinchas del PSG

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente. Fue una parte del público de París, porque creo que la gran mayoría me sigue tratando bien como en el inicio", analizó Leo, quien fue abucheado en más de una oportunidad por la hinchada.

Luego, añadió: "Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más. Es una anécdota".